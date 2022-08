Carregar reprodutor de áudio

Em resposta aos vários casos de assédio e preconceito relatados por fãs durante o fim de semana do GP da Áustria, a Fórmula 1 lançou neste sábado a campanha Drive it Out ('Conduza para fora' em tradução literal), com o objetivo de combater os episódios de abuso existentes no esporte tanto nos autódromos quanto online, tendo apoio da FIA e de todas as dez equipes.

Na passagem da F1 pelo Red Bull Ring, vários episódios de machismo, racismo e homofobia foram relatados nas redes sociais, levando a categoria, equipe e pilotos a cobrarem ações.

A campanha foi lançada através de um vídeo com a presença de todos os pilotos, o CEO da F1 Stefano Domenicali e o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, criticando os episódios de assédio e preconceito nos eventos e online, pedindo para que as pessoas bloqueiem e denunciem os agressores.

"A Fórmula 1 é sobre competição e rivalidade, mas também respeito", diz o vídeo. "Respeito como competidores, respeito por nossos fãs, respeito por toda a família F1. Abuso de qualquer tipo é inaceitável. Se você não consegue ser respeitoso, então não faça parte de nosso esporte".

"Não podemos deixar esses que acham que podem agredir outros se safem. Temos um dever de vir à frente e dizer chega. Estamos agindo como comunidade para bloquear esses que abusam dos outros online. Não vamos mais permitir isso nas nossas corridas. Mas precisamos também que as plataformas de mídias sociais ataquem esse problema com tudo".

"Os que se escondem nas redes sociais com visões abusivas e desrespeitosas não são nossos fãs. Estamos unidos e pedimos que vocês se unam a nós em todo o esporte e sociedade. Vamos conduzir isso para fora juntos".

A campanha Drive it Out é a primeira ação real da F1 para garantir que os episódios de assédio e abuso nos eventos sejam coibidos após condenar o comportamento "inaceitável" de fãs na Áustria. A categoria disse durante o evento que conversaria com a organização da prova para melhorar a segurança no futuro. E essas conversas devem ser estendidas a todos os eventos do calendário.

Na Áustria, pilotos como Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, e chefes de equipe como Christian Horner e Toto Wolff fizeram críticas duras a esses fãs, falando que esse comportamento não tem espaço no esporte ou na sociedade e pedindo uma resposta da polícia a esses atos de agressão.

SEXTA-LIVRE: Veja DEBATE sobre os treinos do GP DA HUNGRIA; quem é o favorito para a pole position?

TELEMETRIA: RICO PENTEADO analisa quem pode chegar na FRENTE na HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: