Jogador do Arsenal se junta a Pietro Fittipaldi e astros da F1 em GP virtual de Mônaco

Após Thibaut Courtois, Sergio Aguero, Arthur Melo, Ciro Immobile e Alessio Romagnoli, chegou a vez do atacante Pierre-Emerick Aubameyang colocar todo o seu talento no automobilismo virtual. Ele correrá no GP virtual de Mônaco neste domingo, às 14h (horário de Brasília).

Aubameyang correrá com a McLaren, sendo companheiro de equipe de Lando Norris. A novidade foi divulgada nas redes sociais da F1.

Junto com o astro do Arsenal, Pietro Fittipaldi estará representando as cores do Brasil e da Haas no evento oficial, que utiliza a plataforma F1 2019.

"Tem sido muito bacana essas corridas virtuais e convido todos para ficarem ligados no nosso canal no Twitch, onde eu e o meu irmão (Enzo) estamos transmitindo todas as nossas provas virtuais”, disse Pietro, após o GP da Espanha virtual.

