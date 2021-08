Quando a Fórmula 1 havia superado a marca de metade da temporada de 1991, com 10 das 16 etapas já disputadas, o paddock se preparava para o GP da Bélgica, que seria realizado em 25 de agosto.

Bertrand Gachot, piloto belga da equipe Jordan, foi condenado a um ano e meio de prisão após atacar um motorista de táxi com gás lacrimogêneo em uma briga que havia acontecido no ano anterior. Com isso, a Jordan precisou correr atrás de um substituto.

Muitos anos depois, Eddie Jordan revelou que o empresário Willi Weber o havia convencido, após muita insistência, que ele deveria dar oportunidade a um jovem piloto de apenas 22 anos, chamado Michael Schumacher, que havia vencido o GP de Macau e a Fórmula 3 Alemã. E, para isso, precisou recorrer a algumas mentiras.

Jordan queria saber se Schumacher conhecia a pista de Spa Francorchamps, onde faria sua estreia na F1. Webber assegurou que seu pupilo estava completamente familiarizado com o traçado do circuito belga, já que vivia próximo dali. Michael, no entanto, não somente não viva próximo de Spa como também nem conhecia o local.

O próprio Schumacher entrou no jogo de mentiras, medindo suas palavras para não entregar dados falsos e revelar a verdade. Em entrevista à BBC, Jordan relembrou do episódio, rindo: "Me enganou, descaradamente".

"Antes da prova, perguntei a ele se havia estado antes no circuito de Spa. E quando você pergunta algo do tipo a um piloto, não quer saber se ele já esteve ali como turista. Você quer saber se ele já andou, competiu ali".

"Ele, como piloto, não conhecia a pista. Foi à Spa com seu pai quando estava no kart, mas nunca havia andando pelo circuito".

Quando a verdade veio à tona, o jovem Michael Schumacher já havia surpreendido o mundo ao conquistar uma impressionante sétima posição em seu primeiro treino classificatório.

Mas o alemão não teve a mesma sorte na prova, que completa 30 anos nesta quarta-feira (25). Um dos pilotos mais bem-sucedidos da história viu sua estreia na F1 acabar antes mesmo de completar a primeira volta devido a problemas de embreagem.

Jordan falou sobre a impressão geral que Schumacher deixou desde o começo, ainda mais tendo em conta que ele não conhecia o desafiador circuito: "Isso tornou suas conquistas naquele final de semana ainda mais significativos".

A Bélgica foi a única prova de Schumacher com a Jordan. Já na etapa seguinte, na Itália, passou a correr pela Benetton, onde, eventualmente, conquistaria seus dois primeiros títulos. Na verdade, essa contratação gerou polêmica, em uma história que envolve o sempre polêmico Flavio Briatore.

