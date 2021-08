A surpreendente vitória de Esteban Ocon no GP da Hungria de Fórmula 1 ofereceu uma história agradável para a categoria como um todo antes das férias de verão europeias, contribuindo muito para neutralizar grande parte da tensão e toxicidade que estavam se acumulando.

Qualquer primeiro triunfo é significativo, mas no caso do francês, marcou um sucesso contra todas as probabilidades que foi muito além da natureza improvável da Alpine ganhar no atual clima competitivo da série.

O marco foi um raro contra-ataque à crescente imagem de "clube dos meninos bilionários" da F1 - um termo cunhado por Lewis Hamilton no início deste ano - e uma recompensa por todos os momentos difíceis que ele e sua família enfrentaram.

A carreira de Ocon não teve uma trajetória constante, dadas as dificuldades da Lotus em seus dias de piloto júnior e o colapso financeiro que Manor e Force India enfrentaram durante seu tempo com ambas as equipes. No entanto, ele seguiu lutando, com uma gana que foi gerada muito mais cedo na vida, quando viu sua família fazer grandes sacrifícios para mantê-lo no automobilismo.

É um assunto sobre o qual raramente fala, mas contou um pouco no podcast Beyond the Grid em 2018. Sua casa foi vendida para mantê-lo nas corridas de kart, deixando um jovem Esteban, sua mãe e seu pai para viverem em um trailer que dirigiram pela Europa, indo de pista em pista de corrida.

"Eles deram tudo que podiam, não sobrou nada", disse Ocon. "Normalmente não gosto de falar sobre isso e explicar essa história, porque é muito difícil. Olhar para trás e pensar que estou aqui agora é uma loucura."

"Ambos têm me apoiado e acreditado em mim desde o primeiro dia, colocaram sua vida de lado para me ajudar a chegar onde eu queria. Eles acreditaram em mim quando todo mundo estava dizendo que nunca conseguiria, mesmo as pessoas da minha família disseram que éramos loucos. E eles seguiam acreditando."

Essa direção implacável e crença no sucesso é algo que Hamilton conhece bem, ele mesmo teve uma origem humilde, quando viu seu pai trabalhar em vários empregos apenas para manter o futuro heptacampeão mundial de F1 nas corridas.

O britânico disse em março, em uma entrevista ao jornal espanhol AS, que agora "vivemos em uma época em que esse esporte se tornou um clube de meninos bilionários", acrescentando que suas chances de chegar à categoria máxima seriam nulas se ele começasse hoje.

"Se eu recomeçasse com uma família da classe trabalhadora, seria impossível para mim estar aqui porque os outros teriam muito mais dinheiro", disse Lewis. "Temos que trabalhar para mudar isso e tornar acessível, para os ricos e pessoas de origens mais humildes."

Foi um comentário que gerou discussão sobre os pilotos do atual grid, onde 15% - três em 20 - são filhos de bilionários: Lance Stroll, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin. Todos ganharam suas listras nas categorias juniores, fizeram o que tinham que fazer para chegar à F1 e ter o direito de estar no grid, mas nenhum deles jamais terá conhecido o tipo de sofrimento bruto que nomes como Ocon e Hamilton passaram.

Mesmo conseguir um assento na série não resolveu as coisas para o francês. Ele foi dispensado da Racing Point no final de 2018 para abrir espaço para Stroll após a aquisição da equipe por seu pai e entrou no fim de semana da corrida de Spa - onde ficou famoso por quase assumir a liderança na volta de abertura - não sabendo se voltaria a Monza uma semana depois. Ele completaria a temporada, mas não conseguiu entrar no mercado de pilotos e passou um ano afastado antes de retornar com a Renault em 2020.

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Durante uma entrevista recente à publicação irmã do Motorsport.com, GP Racing, antes de sua vitória na Hungria, Ocon falou sobre o impacto que os tempos difíceis tiveram sobre ele.

Enquanto expressou seu alívio e agradecimento por eles terem acabado - especialmente com um contrato de três anos com a Alpine no bolso - não houve amargura ou frustração. Ele aceitou que tudo simplesmente o moldou para ser a pessoa que é hoje.

"A vida nem sempre é fácil e você sempre aprenderá com os momentos difíceis", comentou. "Tenho certeza de que a experiência na Mercedes, na Force India, tudo isso me fez o piloto que sou hoje, mais completo e vivido."

"Ao mesmo tempo, não foi divertido, com certeza. Foram momentos muito estressantes. Cheguei a ficar sem dormir por três dias, mas valeu a pena, porque é ótimo estar onde estou hoje."

Para Ocon, estava lá a convicção de que, não importando sua formação ou circunstâncias, se trabalhasse duro o suficiente, conseguiria.

"Sempre acreditei que, com o esforço, haveria um lugar para mim no futuro e que, se eu tivesse mais motivação do que todo mundo, as pessoas veriam", disse o francês. "E foi o que aconteceu. Estou muito satisfeito por estar aqui agora - mas também estou contente por isso ter ficado para trás."

Após o retorno do piloto a Spa neste fim de semana, três anos após corrida onde seu futuro parecia mais sombrio, agora nunca pareceu mais brilhante. Ele é um vencedor de GP e tem um longo prazo garantido.

Pode não ser uma resposta para melhorar a acessibilidade e mudar a imagem de "clube dos meninos bilionários" de que Hamilton falou, mas o triunfo é pelo menos uma prova de que, mesmo em 2021, ainda há uma maneira dos oprimidos de origens humildes terem sucesso na F1.

