Após três semanas de pausa, a Fórmula 1 retorna com o GP da Bélgica, 12ª etapa da temporada 2021. O final de semana promete entregar mais um capítulo da disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, além da guerra declaratória entre Mercedes e Red Bull.

O palco é o mítico circuito de Spa-Francorchamps, uma das pistas mais adoradas e temidas do calendário. E a etapa reserva muitas incógnitas que ainda precisam ser respondidas. Será que a Mercedes consegue se manter na ponta ou a Red Bull vem com tudo após provas para esquecer em Silverstone e Hungaroring?

Para essas e outras perguntas - inclusive do público - o Telemetria desta quarta-feira conta com Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na Fórmula 1 por quase duas décadas como um dos responsáveis pelos motores Renault.

Podcast #126 – TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2021 da F1?

