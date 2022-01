O jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung garante que a Volkswagen entrará no Fórmula 1 em 2026 com Porsche e Audi. Não apenas na função de fabricantes, mas também com equipes próprias. De acordo com o conceituado veículo, há negociações em andamento com a McLaren e a Red Bull. Este tema poderá figurar no dia do próximo conselho do grupo.

A categoria espera uma resposta até o final do mês, pois a discussão sobre as regras das futuras unidades de potência podem ser fortemente influenciada pelas expectativas das duas marcas, que pediram a abolição do MGU-H.

Após a divulgação do jornal, aguardamos as reações do paddock, em particular as das duas equipes que estariam envolvidas nos respetivos projetos. A Red Bull, por exemplo, iniciou a Red Bull Powertrainsa empresa produzirá sua própria unidade de energia em Milton Keynes em 2026.

Ela se tornará a base da Porsche, aumentando a tensão da Honda que fornecerá à escuderia campeã mundial o motor homologado agora e que permanecerá congelado pelos próximos quatro anos? O argumento pode ser muito dividido.

No final de 2021, outra mídia alemã, a revista Auto Motor und Sport antecipou a possível pareceria entre o time austríaco com a fabricante e intenção de compra da McLaren pela Audi. Sauber, Alfa Romeo e Williams também foram contatadas como possíveis colaboradoras.

