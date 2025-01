Lewis Hamilton começou o dia assumindo o volante do SF-23 da Ferrari em Barcelona, dando início ao segundo dia de testes com a equipe de Fórmula 1 antes da pré-temporada. O evento está acontecendo a portas fechadas.

O heptacampeão mundial, que pilotava o SF-23 no treino matinal, perdeu o controle do carro vermelho por volta das 11h, no horário da Espanha, na reta final do circuito de Montmelò, colidindo com as barreiras, apurou o Motorsport.com.

A equipe de resgate da pista foi chamada imediatamente e o piloto aparentemente saiu ileso do cockpit do carro vermelho, mas o SF-23 sofreu danos significativos na suspensão e em algumas peças aerodinâmicas.

Os técnicos da Scuderia, liderados por Matteo Togninalli, estão avaliando a situação depois que o carro foi levado de volta aos boxes por um guincho.

A equipe liderada na pista pelo vice-diretor da equipe, Jerome D’Ambrosio, estaria analisando a telemetria para entender o que pode ter causado a batida. Com o incidente, a programação do restante do dia está cancelada.

Charles Leclerc deveria assumir o carro no início da tarde, depois de o SF-23 ser sido adaptado às suas necessidades (mudança de assento, pedais, volante-computador e outros parâmetros), mas seu retorno à pista será significativamente atrasado porque a reparação dos danos deverá levar algumas horas.

Caso a programação não possa seguir nesta quarta-feira (29), é provável que a Ferrari dê mais tempo para os pilotos na próxima quinta-feira (29) e diminua o tempo que seus pilotos juniores e reserva teriam para dar algumas voltas.

