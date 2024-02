A Red Bull apresentou o RB20 nesta quinta-feira e surpreendeu o mundo da Fórmula 1. Enquanto todas as equipes copiaram os conceitos usados no RB19, carro da equipe em 2023, Adrian Newey foi na contramão e usou soluções abandonadas anteriormente pelas rivais.

Gostaríamos de ver qual foi a reação de Mike Elliott, o diretor técnico da Mercedes que foi demitido no ano passado - após aprovar dois carros com zeropods - agora incorporado no RB20 - ou a surpresa de Toto Wolff e Lewis Hamilton quando viram as portas do radiador e a bazuca claramente inspiradas nas ideias de Brackley.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

O Red Bull RB20 representa uma ruptura aerodinâmica em relação ao desafiante utilizado por Max Verstappen na conquista do terceiro título mundial consecutivo. A inovação também tem a ver com a capacidade de escolher conceitos vistos em outros carros (lembra-se de Newey indo e voltando pelo grid do GP com o agora lendário caderno vermelho?)

Há três macrozonas do carro que identificam as mudanças mais significativas, mas um olhar mais atento revela que cada detalhe do carro foi levado ao extremo para ficar abaixo do limite de peso da FIA de 798 kg.

Red Bull Racing RB20 Foto de: Red Bull Content Pool

Cobertura vertical do radiador, sem bandeja

A mudança mais marcante diz respeito à entrada do radiador: poderia se esperar uma entrada quase fechada na frente, como a Aston Martin ousou, que puxa o ar de cima para baixo, mas, em vez disso, Newey pensou em embaralhar as cartas: a abertura é alta e estreita, como nos Mercedes W13 e W14.

A bandeja inferior desapareceu para dar lugar a um perfil de asa superior que suporta o espelho retrovisor. É um elemento que se junta à barriga real e pode mudar de forma durante a temporada.

A parede lateral não trai a tradição da Red Bull: o rebaixo é exagerado. Sem dúvida, o fluxo de ar para a parte inferior aumentou e não há mais nenhuma contaminação entre os fluxos dos perfis superior e inferior. No RB19, havia um alargamento em degraus que desapareceu e o sidepod expressa um formato de asa perfeito. Newey, em sua perseguição aos rivais, não se deixou levar pela tentação de cavar uma banheira.

Red Bull Racing RB20 Foto de: Red Bull Content Pool

A bazuca extrema

A parte central do carro apresenta uma longa bazuca que é a extensão montada na traseira das fixações do halo no chassi. Aqui, também, a referência é a Mercedes, embora os dois "pulmões" laterais em forma de salsicha sejam decididamente mais altos do que no W14 e, nas proximidades do pilone único da asa traseira, eles se curvam dramaticamente para baixo, abrindo dutos de ar quente que não devem prejudicar a eficácia do spoiler de feixe duplo.

Caixa de ar na tradição da Honda

A caixa de ar permanece a mesma da unidade de potência Honda e a tampa do motor tem as dimensões usuais, um sinal de que o radiador central foi mantido, mas é interessante notar que, entre a tampa do motor e a bazuca, ainda há uma passagem de ar que vem do cockpit e vai em direção à asa traseira.

Red Bull Racing RB19: a saída de ar já estava lá no ano passado. Foto de: Giorgio Piola

Visto de lado, o RB20 causa uma certa impressão porque a bazuca tem uma parede lateral que vai direto para o fundo. Cerca de um terço do caminho para cima, atrás da calha da parede lateral, uma saída de ar ficou mais visível, que também estava lá no ano passado, mas estava mais escondida. Pode ser uma abertura para controlar a temperatura dos escapamentos três em um.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Barra de impulso da suspensão traseira

A suspensão traseira não sofreu alterações: o layout continua sendo o push rod, enquanto a cinemática foi atualizada para se adequar à nova aerodinâmica. A asa traseira tem um perfil principal com um scoop bastante pronunciado, adequado para uma pista de carga média-alta, enquanto a aba móvel é longa, com um V central profundo.

Bico longo ou é apenas uma provocação?

O Red Bull RB20 também é capaz de levar uma pancada na dianteira: lembre-se de que, antes do Natal, o carro foi reprovado no teste de colisão frontal, destruindo o primeiro chassi e forçando a equipe de Milton Keynes a adiar a data de apresentação para 15 de fevereiro.

Olhando para o bico, você deve se perguntar por que a equipe de Milton Keynes teve problemas para passar na homologação da FIA: olhando para ele, parece um golfinho com o nariz saindo da concha do primeiro elemento. Newey e Waché também foram contra a corrente aqui, em comparação com a Mercedes, Aston Martin e Ferrari, que estão ancoradas na primeira asa.

Deve-se dizer que o bico reclina e fica quase plano, mas alguns têm suas dúvidas porque parece que poderia haver uma tampa na parte não pintada.

Red Bull Racing RB20 Foto de: Red Bull Content Pool

Barra de tração dianteira como um sinal de continuidade

A suspensão dianteira é do tipo pull rod: conceitos familiares foram levados ao extremo. O braço dianteiro quase sai do chassi, enquanto a traseira é mais baixa do que em 2023. Não se pode mudar uma solução vencedora.

