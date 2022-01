Helmut Marko acredita que a situação entre Mercedes e Red Bull não teria atingido tamanha tensão durante a temporada 2021 da Fórmula 1 se Niki Lauda estivesse presente. O austríaco ingressou na equipe alemã em 2012 e tornou-se presidente não executivo, sendo uma presença constante na garagem e um conselheiro para Toto Wolff até seu falecimento em maio de 2019.

Simbolicamente, o tricampeão da categoria ainda está presente na garagem da escuderia, mas o consultor esportivo da rival pelo título na última temporada gostaria que seu compatriota estivesse lá em 2021.

Segundo Marko, Lauda poderia ter ajudado a mediar a tensão entre as duas equipes em meio à disputa acirrada pelo campeonato que protagonizaram no ano passado.

"Especialmente quando a escalada entre nós e a Mercedes estava em ebulição, gostaria que Niki estivesse lá", disse ele ao veículo austríaco ServusTV. "Acho que não teria se intensificado tanto."

Embora a relação entre Wolff e os funcionários da Red Bull possa não ter sido a melhor ultimamente, Marko e Lauda sempre tiveram um bom vínculo.

Os dois sentavam-se regularmente para tomar café da manhã juntos no paddock, algo que ele também sente falta. Embora admita que provavelmente teriam se tornado "um pouco mais violentos" em 2021, como Marko poderia imaginar: "Porque ele também não gostava de perder".

No entanto, o conselheiro da Red Bull tem certeza: "Eu teria suportado com mais compostura".

