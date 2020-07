O primeiro treino livre para o GP da Hungria de Fórmula 1, que acontece na manhã desta sexta-feira (17), contará novamente com a participação de Robert Kubica, que vai correr com a Alfa Romeo pela segunda vez em 2020. A equipe confirmou a informação nesta quarta.

O polonês vai andar na pista onde fez sua estreia na F1, em 2006, com a BMW, assumindo o carro de Kimi Raikkonen no TL1. Em no GP da Hungria de 2006, ele chegou a terminar em sétimo mas foi desqualificado, porque seu carro estava abaixo do peso mínimo.

No final de semana passado, na Áustria, ele andou com o carro de Antonio Giovinazzi no TL1. A perda da sessão não fez muita diferença para o italiano, que correria na mesma pista pela segunda vez consecutiva em 2020.

O chefe da equipe, Frédéric Vasseur, destacou que Kubica tem um papel importante no desenvolvimento do carro.

"Desenvolver o C39 rapidamente e efetivamente será uma das peças-chave na batalha do pelotão do meio", disse Vasseur. "E Roberto é uma das nossas maiores armas para isso. Ele fez um ótimo trabalho na Áustria na semana passada e estou feliz por tê-lo novamente no carro".

"Os dados que ele forneceu aos nossos engenheiros já se mostraram valiosos, mas há muito trabalho pela frente, e ter três grandes pilotos para essa finalidade é uma grane vantagem".

"Andar em um desses carros é sempre um sentimento incrível, então mal posso esperar pela sexta", disse Kubica. "Tirando as emoções, não podemos esquecer o quão crucial o desenvolvimento do carro é, especialmente nessa temporada de 2020".

"A equipe precisa de dados e feedback, e eu estou aqui para dar o máximo possível de informação para eles. Tivemos uma saída produtiva no final de semana passada e meu objetivo é ajudar a equipe a dar mais um passo adiante na Hungria".

