No que se diferenciam os carros atuais da Fórmula 1, da temporada 2021, dos que serão introduzidos em 2022 com o novo regulamento técnico?

Nossa comparação fotográfica direta te permitirá ver as semelhanças e diferenças. Para isso, basta mover a ferramenta da esquerda para a direita em uma viagem de descobrimento.

Apesar de se tratar de apenas um protótipo produzido pela FIA e a Fórmula 1 para mostrar como que eles esperam que serão os monopostos de 2022 com a mudança no regulamento. As equipes entraram no jogo e divulgaram também como seriam os carros do próximo ano com as pinturas atuais.

O certo é que as diferenças com os veículos atuais são mais do que notáveis, de cima a abaixo do carro, e seu objetivo é melhorar o espetáculo das corridas, permitindo que os pilotos possam andar mais próximos uns dos outros.

Tudo isso será possível graças ao retorno do efeito solo, obtido através de diferentes canalizações no assoalho do carro (algo que não é visto nas imagens publicadas) e que constituirão a chave para as equipes e que, certamente, será uma fonte de discórdia, com todos buscando o limite do regulamento.

No momento, nos resta disfrutarmos desta versão futurista, esperando que os objetivos da F1 e a FIA se cumpram.

