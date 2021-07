Na quinta-feira (15), a Fórmula 1 divulgou pela primeira vez uma versão em escala real do carro de 2022 em Silverstone, com o esporte se preparando para a maior revolução técnica desde a introdução dos motores V6 híbridos em 2014. Agora, as equipes entraram na brincadeira, entregando suas versões dos modelos do próximo ano, mas com as pinturas atuais.

O design feito pela F1 parece radicalmente diferente do usado atualmente pelo esporte, com uma asa traseira baixa e arcos nas rodas dianteiras sendo dois dos elementos visuais mais marcantes do modelo.

O objetivo da revolução é melhorar a qualidade das corridas, tornando mais fácil para que os pilotos sigam uns aos outros no tráfego sem comprometer a performance dos carros. O retorno do efeito solo é um dos meios que a categoria planeja para atingir tal objetivo.

A Fórmula 1 apresentou o carro com um esquema de cores próprio, incorporando as logos de seus patrocinadores na pintura. Mas agora, nove das dez equipes (exceto a Ferrari) mostraram como que seriam os carros do próximo ano com as pinturas dos modelos atuais, através de modelos digitais, oferecendo aos fãs uma melhor visão sobre o futuro da categoria.

Mercedes 2022 F1 car 1 / 22 Foto de: Mercedes AMG Mercedes 2022 F1 car 2 / 22 Foto de: Mercedes AMG Mercedes 2022 F1 car 3 / 22 Foto de: Mercedes AMG Red Bull Racing 2022 F1 car 4 / 22 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing 2022 F1 car 5 / 22 Foto de: Red Bull Racing Red Bull Racing 2022 F1 car 6 / 22 Foto de: Red Bull Racing Williams 2022 F1 car 7 / 22 Foto de: Williams Williams 2022 F1 car 8 / 22 Foto de: Williams Alfa Romeo Racing 2022 F1 car 9 / 22 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing 2022 F1 car 10 / 22 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing 2022 F1 car 11 / 22 Foto de: Alfa Romeo AlphaTauri 2022 F1 car 12 / 22 Foto de: AlphaTauri Alpine 2022 F1 car 13 / 22 Foto de: Alpine Alpine 2022 F1 car 14 / 22 Foto de: Alpine Alpine 2022 F1 car 15 / 22 Foto de: Alpine Aston Martin 2022 F1 car 16 / 22 Foto de: Aston Martin Aston Martin 2022 F1 car 17 / 22 Foto de: Aston Martin Aston Martin 2022 F1 car 18 / 22 Foto de: Aston Martin Haas 2022 F1 car 19 / 22 Foto de: Haas F1 Team Haas 2022 F1 car 20 / 22 Foto de: Haas F1 Team Haas 2022 F1 car 21 / 22 Foto de: Haas F1 Team McLaren 2022 F1 car 22 / 22 Foto de: McLaren

