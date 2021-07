Valtteri Bottas emerge como um dos principais candidatos a mudar para a Alfa Romeo na próxima temporada se o finlandês não renovar com a Mercedes. A equipe alemã decidirá nas férias de verão se vai mantê-lo como companheiro de equipe de Lewis Hamilton no próximo ano ou se escolherá George Russell.

No entanto, os sete vezes campeões de construtores na Fórmula 1 reforçaram que nenhuma decisão foi tomada, e que o piloto está totalmente focado em convencer seus chefes a lhe entregarem um novo contrato.

Mesmo que optem por Russell, Bottas já deixou claro que deseja permanecer na categoria em vez de partir para outra. Especulou-se que ele poderia retornar à Williams como substituto de Russell. A equipe de Grove desfruta de um aumento no desempenho sob os novos proprietários da Dorilton Capital.

No entanto, fontes de alto nível revelaram que ele é um alvo importante da Alfa Romeo, que parece cada vez mais improvável de manter Kimi Raikkonen para 2022.

O finlandês traria velocidade e experiência à equipe, além de um perfil decente como vencedor de várias corridas. Embora se saiba que as negociações não começaram, acredita-se que houve um breve contato sobre disponibilidade potencial.

Informações sugerem que a porta não está fechada para um acordo, mas nada avançará até que a Mercedes decida o que quer fazer.

O proprietário da escuderia suíça, Finn Rausing, e o chefe da equipe, Fred Vasseur, não têm pressa em escolher os pilotos para o próximo ano. Eles esperarão até que a montadora alemã e a Red Bull tenham definido suas escalações antes de fazer uma chamada.

Falando no GP da Grã-Bretanha do fim de semana passado, Vasseur disse: "Veremos como o mercado está evoluindo. Acho que, como de costume, o sistema preencherá os lugares do topo."

"Isso significa que as protagonistas do campeonato têm que tomar uma decisão. É como um dominó, em um estágio, teremos algumas oportunidades na mesa e tomaremos uma decisão."

Wolff nega "última chance" na Hungria

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse ao Motorsport.com que Bottas continua a entregar resultados e que ajudou Hamilton em Silverstone: "Valtteri tem velocidade, caráter e é um jogador de equipe, o que é muito importante na dinâmica de um time. Sinto que nas últimas corridas ele está muito positivo na sua abordagem e dá para ver isso na pista."

"Ele poderia ter estado na pole [na Grã-Bretanha], se tivesse o vácuo, e terminou a prova alguns segundos atrás dos líderes. Então, ele está lá em cima e estou feliz em ver isso."

Questionado se o GP da Hungria será a última chance de Bottas provar algo, Wolff respondeu: "Não se trata de provar um ponto, é sobre nós colocarmos nossas cabeças juntas aqui e com a Mercedes, para traçar o futuro de nossa linha de pilotos . Tomaremos uma decisão durante o verão e então decidiremos quando comunicá-la."

