Verstappen nega que perda de energia tenha afetado classificação

Destaque da temporada 2020 da Fórmula 1, Max Verstappen largará em terceiro no GP da Bélgica. O holandês, porém, ficou sem energia em sua última volta rápida na classificação. De todo modo, o piloto nega que tal fato tenha afetado seu resultado final.

O competidor da Red Bull foi superado pelo segundo colocado Valtteri Bottas, finlandês da Mercedes, por somente 0s015 na sessão qualificatória deste sábado na pista de Spa-Francorchamps.

Pouco depois de completar sua última volta rápida no circuito belga, Verstappen foi informado pela equipe via rádio que havia perdido a chance de bater Bottas. Em resposta, o holandês expressou sua frustração: "Fiquei sem energia um pouco cedo demais."

Apesar de estar ciente de que poderia ter tido um rendimento melhor caso não tivesse ficado sem energia no fim de seu derradeiro giro ‘voador’, o piloto da Red Bull crê que o incidente não foi determinante, destacando que o gasto de energia no começo da volta foi correto.

"É claro que você tenta controlar a energia ao longo da volta, mas acho que provavelmente foi o caminho mais rápido. Provavelmente, quando eu olhar os dados, verei que foi o caminho mais rápido, mas às vezes é um sentimento um pouco estranho."

Embora tenha perdido a oportunidade de se colocar entre os dois carros da Mercedes – o britânico Lewis Hamilton cravou a pole position –, Verstappen demonstrou animação por ter deixado a Red Bull tão próxima da equipe hexacampeã mundial.

"Acho que conseguimos encontrar um bom equilíbrio com o carro, então isso ajuda. Tem sido um fim de semana positivo e não tive muito do que reclamar. Se não me engano, acho que este é o mais perto que estivemos da Mercedes na qualificação”, ponderou.

“E isso numa pista onde não esperávamos estar tão perto assim, então sim, estou muito, muito feliz com isso”, seguiu o piloto holandês, antes de falar sobre suas previsões para a corrida deste domingo.

"Se você olhar a diferença de tempo por volta para Lewis, não acho que de repente na corrida possamos começar a lutar [com ele]. Mas nunca se sabe”, disse Verstappen, que também citou a possibilidade de chuva como um fator preponderante.

“Tem o tempo também, espero que isso entre em jogo e torne as coisas um pouco mais difíceis para todos. Especialmente nesta pista, pode ficar muito divertido”, completou o piloto, que está no segundo posto da tabela de classificação do campeonato.

