Um dos grandes momentos do histórico GP do Brasil de 2019 foi o encontro nada amigável entre Charles Leclerc e Sebastian Vettel na 66ª volta, no fim da reta oposta. Enquanto que o monegasco teve avarias em seu carro na roda dianteira direita, o alemão teve um pneu furado, com ambos abandonando a prova.

Imediatamente após o incidente, os pilotos da Ferrari se dirigiram à área reservada à equipe e depois de cerca de 15 minutos voltaram para a atender as TVs.

“Falando sobre o meu lado, superei (Vettel) na curva 1 e na curva 3, tive que fechar porque sabia que ele tentaria novamente”, disse Leclerc à Sky Sports. “Ele veio, foi pelo lado de fora, que havia pouco espaço, mas eu o deixei no espaço que ele ocupava e, em seguida, no final da reta, ele começou a me apertar para dentro e estávamos muito perto. Tudo aconteceu muito rápido, e assim que ele foi para dentro, nos tocamos, e então eu tive um furo.”

Com uma relação agitada por causa das disputas acirradas desde o início do ano, Leclerc disse que não espera que no futuro tenha grandes problemas de relacionamento com Vettel.

“Ainda não vi Seb, mas tenho certeza de que somos maduros o suficiente para deixar isso para trás. No final, sentimos muito pela nossa equipe. Este é o resultado final, os dois carros não terminaram e isso é muito decepcionante. Para o futuro, deixaremos isso para trás e continuaremos trabalhando juntos.”

A palavra do chefe

Mattia Binotto também comentou o ocorrido entre seus pilotos após a prova, mas preferiu não direcionar culpa a nenhum deles.

“Sentimos, muito pelo time”, disse Binotto à Sky. “Acho que os pilotos precisam sentir pelo time, porque no final eles estavam livres para brigar. Mas eles sabem que erros tolos são, de alguma forma, algo que devemos evitar pelo próprio time.”

“E hoje foi um contato muito pequeno, tenho que dizer, mas haverá tempo para analisar, haverá tempo para ver o vídeo, não quero fazer isso no calor do momento. Já conversei com eles (pilotos) que não quero julgar agora, eles não deveriam julgar agora, haverá um tempo para fazer tudo isso juntos.”

Binotto também foi cauteloso quando foi perguntado sobre culpa, mas afirmou que manterá a liberdade de lutarem por posições livremente.

“Acho que os dois receberam pelo menos uma pequena porcentagem de responsabilidade. Mas, novamente, não quero julgar agora, não quero contar minha opinião sobre o acidente.

“Sim 9poderão brigar livremente). Eles sabem que erros bobos ainda são erros bobos. E o que aconteceu hoje, acho que é realmente uma pena para a equipe.”

