Vettel, Leclerc e Sainz não são punidos no Brasil; Hulk toma 5s

Sebastian Vettel e Charles Leclerc não foram punidos pela batida 'interna' no GP do Brasil de Fórmula 1. A dupla da Ferrari disputava o quarto lugar na corrida deste domingo, mas os dois acabaram se tocando de leve, o suficiente para fazer com que ambos abandonassem.

O acidente foi investigado após a prova, mas nenhum deles recebeu punição. O mesmo aconteceu com Carlos Sainz, que teve seu 1º pódio na F1 confirmado. O espanhol foi considerado inocente em investigação sobre suposto uso irregular do DRS de sua McLaren.

Nico Hulkenberg, porém, teve a adição de cinco segundos em seu tempo de prova. O alemão da Renault ultrapassou Kevin Magnussen, dinamarquês da Haas, durante safety car, o que fez com que houvesse punição. De todo modo, Hulk se mantém no 15º posto.

Com o gancho, Hulkenberg se junta a Lewis Hamilton entre os punidos no GP do Brasil, disputado em Interlagos neste domingo. O britânico da Mercedes bateu em Alex Albon na disputa pelo pódio e acabou tomando 5s, caindo para sétimo e promovendo o pódio inaugural de Sainz.

Veja o resultado completo do GP do Brasil de Fórmula 1: