Lewis Hamilton cruzou a bandeirada em terceiro lugar no GP do Brasil de Fórmula 1. O britânico ainda subiu ao pódio, recebeu o troféu e estourou o champanhe, mas a festa do hexacampeão durou pouco, pois os comissários da FIA o consideraram culpado pelo acidente com Alex Albon e ele acabou caindo para a sétima posição.

Com os cinco segundos acrescidos ao tempo de Hamilton, Carlos Sainz Jr. foi declarado oficialmente o terceiro colocado, alcançando assim, o primeiro pódio de sua carreira e quebrando o jejum de mais de cinco anos da McLaren, que havia estado entre os três primeiros pela última vez no GP da Austrália de 2014. De quebra, a Renault chegou ao pódio pela primeira vez desde o GP de Abu Dhabi no ano passado (com o nome de Tag Heuer na ocasião).

Veja como terminou o GP do Brasil de F1:

Galeria Lista 1º - Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 1 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2º - Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 2 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 3º - Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 3 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 4º - Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 4 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 5º - Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 5 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 6º - Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 6 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 7º - Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 7 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 8º - Lando Norris, McLaren MCL34 8 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 9º - Sergio Perez, Racing Point RP19 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10º - Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 10 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 11º - Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 11 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 12º - George Russell, Williams Racing FW42 12 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 13º - Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 13 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 14º - Alexander Albon, Red Bull RB15 14 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 15º - Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 15 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 16º - Robert Kubica, Williams FW42 16 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 17º - Sebastian Vettel, Ferrari SF90 17 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 18º - Charles Leclerc, Ferrari SF90 (Punido) 18 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 19º - Lance Stroll, Racing Point RP19 19 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 20º - Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 20 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

