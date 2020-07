Sexto do grid de largada do GP da Hungria, Charles Leclerc, assim como a maioria dos pilotos largou com pneu misto. Conforme a pista foi secando, a Ferrari optou em colocar o composto macio na tentativa de lhe dar um ritmo mais forte, mas a escolha se mostrou errada e o monegasco foi traído pelo desgaste dos pneus e terminou a corrida em 11º.

Decepcionado com a estratégia, Leclerc disse depois da corrida que a escolha de pneus foi determinante para o resultado da prova, enquanto Vettel recebeu pneu médio, depois duro e terminou o GP em sexto.

"Eu definitivamente queria continuar com os pneus secos, mas a escolha do macio não foi a correta. Temos que aprender com isso, mas mesmo se tivéssemos feito uma escolha melhor de compostos no final da corrida teríamos lutado muito ".

O companheiro de Sebastian Vettel na Ferrari disse também que não consegue entender a diferença de desempeno dos carros da escuderia italiana entre os treinos e corrida.

"Vamos ter que analisar porque realmente não entendo. É verdade, gostaríamos de ter performances diferentes e ganhar mais posições, mas na sexta-feira e na sessão de classificação de ontem o saldo estava lá e hoje não estava. E eu não entendo o porquê".

"Não fizemos muitas mudanças no carro, por isso precisamos descobrir o que aconteceu. Na classificação o carro estava melhor do que esperávamos, mas a corrida foi muito difícil. Isso significa que temos que trabalhar".

