A primeira etapa da temporada 2020 da MotoGP não foi nada boa para Marc Márquez. Terceiro do Grid, o hexacampeão liderou a corrida até escapar na quinta volta e perder muitas posições.

De volta à corrida, Márquez se recuperou e no final da 22ª volta já disputava a vice-liderança da prova com Maverick Viñales, até cair na curva 3 em um acidente impressionante e fraturar o braço direito.

O piloto da Honda, que passará por cirurgia nesta segunda-feira Hospital Universitário Dexeus em Barcelona, usou sua conta no Twitter para tranquilizar os fãs e para dizer que pretende voltar o quanto antes para as pistas da MotoGP.

“Às vezes, as coisas não saem como o esperado, mas a coisa mais importante é voltar e seguir em frente. Espero que tenham gostado do retorno! Agora vou fazer uma cirurgia para corrigir a fratura do meu úmero direito. Prometo a todos que voltarei o mais rápido possível e ainda mais forte”, escreveu.

Ainda não está claro se ele irá correr no GP do próximo fim de semana. Os dois invernos anteriores de Márquez foram afetados por deslocamentos de ambos os ombros, exigindo longos períodos de recuperação.

Se Márquez for forçado a perder a segunda corrida do próximo fim de semana em Jerez, será a primeira vez em sua carreira de MotoGP que ele perde uma corrida por lesão, e a primeira desde as últimas duas corridas da temporada de 2011 na Moto2.

Bastidores do GP da Hungria com comentários de Lucas di Grassi e Rico Penteado

Podcast #58 - Guerra de bastidores na F1 e entrevista exclusiva com Igor Fraga