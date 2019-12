O piloto da Ferrari na Fórmula 1 Charles Leclerc será o convidado principal do Autosport International Show em 12 de janeiro de 2020, quando revista britânica Autosport, pertencente ao grupo Motorsport.com, comemora seu 70º aniversário.

O monegasco esteve entre os principais pilotos da F1 em 2019, conquistando mais poles do que qualquer rival ao longo do ano. Ele também se tornou um dos ídolos da Ferrari quando venceu o GP na casa da escuderia, em Monza, apenas o décimo piloto da história da equipe a fazê-lo.

Ele será o primeiro piloto ativo da Ferrari F1 a estrelar o principal evento de automobilismo da Europa, quando se encontrar com os fãs no último dia do evento, no Centro Nacional de Exibições, em Birmingham.

Os fãs do esporte também terão a rara chance de ter suas perguntas respondidas por Leclerc, já que o piloto participará da rodada de perguntas e respostas ao vivo, no palco principal.

Além de suas poles e vitórias, Leclerc proporcionou dois dos momentos mais comentados da temporada 2019 - seu duelo roda a roda com Max Verstappen, em Silverstone, e sua dura batalha com Lewis Hamilton pela vitória em Monza.

Sua ascensão meteórica ao pináculo do automobilismo transformou-o em um superastro global, parte de uma nova e empolgante geração de pilotos. O sucesso do jovem de 22 anos foi elogiado pela comunidade do automobilismo, além de atrair uma geração de fãs mais jovens para o esporte.

"Estou feliz por me juntar à Autosport International e ter a chance de conhecer os fãs britânicos", disse Leclerc. "Aprecio a paixão que eles têm pelo automobilismo e pela Fórmula 1 em particular. Será uma oportunidade maravilhosa de sentir o amor e o entusiasmo que geralmente sentimos nas corridas. Mal posso esperar para estar em Birmingham e sentir essa vibração única do automobilismo britânico".

O presidente da Motorsport Network, James Allen, acrescentou: "É sempre emocionante para os fãs poderem ver uma das principais estrelas da F1 de perto, e a presença de Charles Leclerc faz da Autosport International uma 'visita obrigatória' em 12 de janeiro.

"Eu o conheço há alguns anos e gosto imensamente dele. É uma grande personalidade em nosso esporte. Ele tem um cérebro amadurecido de corrida aliado a uma velocidade incrível. Não há dúvida de que ele tem todas as ferramentas para lutar pelo mundial de 2020. Então, qual a melhor maneira de começar o 70º aniversário da F1 e da Autosport?"

Leclerc se juntou à Ferrari em 2019, após uma notável temporada de estréia com a Alfa Romeo Sauber em 2018. O piloto monegasco se estabeleceu rapidamente como favorito dos fãs, conquistando duas vitórias e 10 pódios para a escuderia italiana.

Juntamente com seus sucessos nas corridas, Leclerc conquistou sete poles, o maior número entre pilotos, superando hexacampeão Lewis Hamilton. Em 2016 venceu o campeonato de GP3 e, em 2017, o título da Fórmula 2.

Uma data obrigatória na agenda dos fãs de automobilismo e profissionais do setor, a Autosport International incorpora exclusivamente dois dias de comércio com dois dias de atividades com o público.

Desde o kart até a Fórmula 1, os visitantes podem se visitar exposições de carros icônicos e se aproximar de várias estrelas do automobilismo. Milhares de visitantes terão acesso a uma combinação imperdível de carros, estrelas e atividades.

Para encontrar Leclerc e muitas outras superestrelas do automobilismo, visite AQUI o site da Autosport International e reserve seus ingressos .

