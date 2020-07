O sábado da Ferrari no Red Bull Ring está longe de ser o melhor cenário possível. No treino classificatório para o GP da Áustria de Fórmula 1, a equipe italiana teve como melhor resultado o sétimo lugar de Charles Leclerc, atrás das Mercedes, das Red Bulls e de uma Racing Point e uma McLaren. Mas o monegasco tenta manter a esperança, mesmo que o momento indique outras coisas.

"Não foi uma classificação fácil para nós. Infelizmente é onde estamos nesse momento, mas precisamos nos manter positivos neste momento, em que parece ser muito difícil achar pontos positivos", disse Leclerc após o treino.

"Acho que esse é o caminho para avançar: trabalhar corretamente e tentar sair desse momento. Então, sim, é difícil, mas precisamos trabalhar como uma equipe, e, com sorte, ser o melhor possível amanhã, para animar a todos. Não acredito que haverá um milagre na corrida".

Enquanto Leclerc terminou a classificação em sétimo, Sebastian Vettel nem chegou ao Q3, e vai largar amanhã em 11º. O tetracampeão disse que ficou surpreso com a performance ruim do carro, mas manteve a esperança de ter um ritmo de corrida melhor, para recuperar posições e garantir importantes pontos para a equipe italiana.

"Obviamente é uma surpresa", disse Vettel. "Achávamos que teríamos uma performance melhor, mas parece que os demais estavam correndo nos treinos com mais combustível, sendo mais conservadores. Eu não estava muito feliz com o carro, ele saía muito de frente, mais do que eu gostaria. Mas veremos".

"Amanhã será diferente. Acho que a pista um pouco mais quente não nos ajudou hoje. É uma longa corrida. Acho que no ritmo de corrida seremos melhores. Vamos conseguir recuperar terreno e marcar bons pontos".

