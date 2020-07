Apontado como candidato a brigar com o hexacampeão Lewis Hamilton pelo título de 2020 da Fórmula 1, Max Verstappen foi desbancado pelo britânico - e pelo finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes - e ficou em terceiro na classificação para o GP da Áustria.

Entretanto, o holandês largará com pneus médios, enquanto a dupla da equipe alemã iniciará a prova deste domingo com compostos macios. Apesar da suposta vantagem estratégica, Verstappen vê a Mercedes "em outro patamar" no princípio da temporada 2020.

“Estou feliz de largar em terceiro. Temos um pneu diferente para a largada e, como vai esquentar, acredito que isso vai nos dar uma vantagem. Espero estar um pouco melhor na corrida”, afirmou o piloto, que marcou o tempo de 1min03s477, a meio segundo de Bottas.

“A Mercedes parece estar em outro patamar, infelizmente, mas não temos nada a perder. Vamos tentar dificultar ao máximo para eles", seguiu Verstappen, que venceu o GP da Áustria de forma brilhante em 2019.

“No ano passado, também estávamos um pouco atrás na classificação, então espero que estejamos melhores na corrida. Eu sou o único com um pneu diferente no top-10, então estou ansioso", ponderou.

"Eu não estava totalmente feliz com o equilíbrio do carro, em algumas curvas era bom e em outras não. Então a diferença poderia ser um pouco maior. Mas acho que meio segundo ainda é uma diferença decente", completou o holandês.

