Liberty Media se recusa vender F1 a sauditas por R$ 100 bi

De acordo a Bloomberg, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita ofereceu à Liberty Media US$ 20 bilhões, incluindo dívidas, para vender a Fórmula 1 a eles no início do ano passado, mas a companhia que administra a categoria não aceitou a oferta.

Apesar da rejeição da oferta da Arábia Saudita, ela ainda está interessada e se posicionou como um investidor sério caso a Liberty mude de ideia.

Embora as informações tenham surgido de fontes próximas ao Fundo, nem as autoridades sauditas nem a Liberty Media confirmaram até agora.

A Arábia Saudita tem investido pesadamente em esportes nos últimos anos, ao se abrir para formas de entretenimento de estilo ocidental sob o comando do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O fundo de investimento nacional comprou os clubes de futebol da Premier League inglesa Newcastle United FC e sediou grandes eventos de boxe, golfe e a própria F1.

Os críticos afirmam que o país está investindo em esportes para desviar a atenção dos abusos dos direitos humanos. O heptacampeão da F1, Lewis Hamilton, no fim de semana do GP da Arábia Saudita do ano passado, disse que se sentiu compelido a falar sobre direitos humanos.

A F1 pode ser considerado uma compra emblemática. A popularidade do esporte vem crescendo desde que foi adquirida em 2017 pela Liberty Media, do bilionário John Malone, em um negócio de US$ 4,4 bilhões. A Liberty continua a expandir o alcance da F1 na Ásia e nos Estados Unidos.

O Oriente Médio tem sido outra área de foco para os proprietários da F1. A região sediará quatro corridas na temporada de 2023, sendo que as duas primeiras serão no Bahrein e na Arábia Saudita em março. A Saudi Aramco, maior produtora de petróleo do mundo, assinou um importante contrato de patrocínio com a F1 em 2020.

Desde a aquisição da F1, o valor das ações da Liberty Media mais que dobrou para US$ 15,2 bilhões.

