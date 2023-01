F1: Horner admite "erro da Red Bull" em controvérsia entre Verstappen e Pérez no Brasil

Carregar reprodutor de áudio

A parte final do GP de São Paulo de Fórmula 1 do ano passado gerou grande polêmica interna na Red Bull Racing entre Max Verstappen e Sergio Pérez, depois que o holandês se recusou a deixar o mexicano passar, quando eles eram sexto e sétimo, para ajudá-lo na sua batalha pelo vice-campeonato com Charles Leclerc.

Verstappen garantiu na comunicação via rádio que tinha os seus motivos para não ter cumprido a ordem que vinha dos boxes, enquanto "Checo" atirou que o seu companheiro tinha mostrado "quem realmente é".

A situação parecia difícil de controlar, mas um encontro entre os dois pilotos, Christian Horner e Helmut Marko, consultor esportivo da Red Bull, serviu para acalmar os ânimos naquele momento e enfrentar a etapa final de Abu Dhabi.

Porém, em declarações publicadas no site oficial da F1, Horner analisou aquele dia e apontou a responsabilidade da equipe pelo ocorrido entre seus pilotos.

“Acho que a raiz do problema foi que nunca previmos estar em uma situação, estando nas últimas voltas em sexto e sétimo naquele GP”, disse Horner. “E acho que foi algo que, porque não havíamos previsto, não havíamos discutido antes da corrida, e acho que foi um erro da nossa parte, que deveríamos ter pensado, ou tentado pensar, em cada cenário."

"Portanto, acho que foi um erro como equipe não ter discutido isso e ter um plano muito claro. Obviamente, foi lamentável o que aconteceu, mas foi discutido de forma rápida, aberta e transparente. E os dois pilotos foram muito claros, abertos e honestos uns com os outros. Sim, e a partir daí, como equipe, continuamos e a dinâmica entre os pilotos é absolutamente boa."

Apesar do que aconteceu em São Paulo, Horner não quer que isso manche a temporada da Red Bull.

"Acho que cometemos alguns erros no Brasil, aprendemos com isso e, como eu disse, estamos seguindo em frente. Fizemos coisas incríveis. Esses dois pilotos tiveram um desempenho incrivelmente bom juntos.

“Eles são a razão pela qual estamos na posição em que estamos. A temporada de Max foi de outro planeta [no ano passado]. Portanto, não vamos deixar que os eventos de algumas voltas no Brasil ditem o ano para nós."