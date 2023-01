Wolff coloca Ferrari F40 de coleção particular à venda

Carregar reprodutor de áudio

Enquanto a Mercedes se prepara para iniciar uma nova temporada na Fórmula 1, Toto Wolff também aproveita para tratar de alguns assuntos pessoais que certamente serão mais difíceis de resolver.

O chefe da equipe colocou à venda uma Ferrari F40 de 1990 que até agora faz parte de sua coleção. A novíssima máquina pode ser adquirida por meio de Tom Hartley Jr., especialista na comercialização desse tipo de veículo.

"Oferecido diretamente da coleção de Toto Wolff, CEO e diretor da Mercedes-Benz F1 Team", diz o anúncio, que pode ser encontrado no site da Hartley Jr.

"1 dos 27 novos exemplares entregues na Espanha. Recentemente revisado por especialistas da marca e modelo, Autofficina Bonini Carlo Srl", continua o texto.

"Ferrari 'Red Book' Classiche certificado confirmando que mantém seu chassi, carroceria, motor e caixa de câmbio originais."

"Vem completo com seus livros originais, incluindo o sempre importante suplemento de garantia/serviço, carteira de couro e arquivo histórico."

Esta Ferrari F40 tem apenas 5.500 quilômetros de uso, portanto, pode-se entender que o carro está em perfeitas condições.

O preço pedido pelo chefe da Mercedes não foi divulgado, então os interessados ​​devem entrar em contato direto com Hartley Jr. para saber as condições de venda.

Esta não é a primeira vez que Wolff coloca à venda um carro de Maranello, em outubro de 2021 que ele havia vendido uma LaFerrari Aperta, a versão conversível da LaFerrari.

"Há algumas semanas, anunciamos que a LaFerrari Aperta de Toto já estava vendida", relatou Hartley Jr. na época.

"Vai para o novo dono, mas não antes de o próprio homem assiná-la para o novo guardião! Obrigado, Toto."

