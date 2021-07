Após sua colisão com Max Verstappen no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, o vencedor de Silverstone, Lewis Hamilton, recebeu o apoio da família. O pai Anthony defendeu o filho das críticas e referiu-se às corridas que todos queriam ver.

"No final do dia, é um acidente de prova, em 99 de 100 casos seria. É isso que queremos ver", disse à Sky Sports. "E esta etapa ofereceu um entretenimento espetacular. O mais importante neste fim de semana - espero que Max esteja bem - foi que os fãs viram uma ação fenomenal."

Hamilton e Verstappen colidiram na primeira volta, o holandês voou na curva Copse depois dos dois se tocarem e teve que ir ao hospital para exames. O heptacampeão recebeu uma penalidade de dez segundos, mas dirigiu para a vitória após uma forte corrida presenciada por cerca de 140.000 espectadores.

Esse entusiasmo do público é a verdadeira questão que, na opinião de Anthony, precisa ser discutida: "Sem os fãs, não temos uma corrida. O mais importante é: as pessoas fizeram valer o seu dinheiro neste GP em tempos difíceis com a pandemia, devemos estar felizes", disse ele.

Ele não espera nenhuma consequência da colisão entre os dois. "Lewis não tem problemas com Max", comentou. "Não deve haver rivalidade como a que existiu entre Alain Prost e Ayrton Senna no passado, não está nem perto. Ambos os caras querem fazer uma boa corrida e às vezes as coisas não saem como o esperado. Ambos não tratam de assuntos pessoais, mas simplesmente de seu trabalho."

“Meu filho não sai e diz: 'Vou fazer isso e aquilo agora.' Ele só quer correr, e Max também", diz. Incidentes como os que aconteceram na disputa entre os dois simplesmente fazem parte disso. Às vezes, quando você tem duas pessoas no topo lutando por algo, isso acontece. Esperamos que não novamente. E não é apenas no topo, mas também no meio do pelotão e com ainda mais frequência", reiterou Anthony.

Consequentemente, ele se incomoda com as muitas penalidades que os comissários determinam regularmente. Não apenas com seu filho em Silverstone, mas também Lando Norris em Spielberg. “Eu entendo os motivos para isso, mas às vezes tira a alegria. No final das contas, as pessoas querem ver corridas, justas. Temos que dar o que elas pagaram”, concluiu.

