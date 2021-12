O piloto da Williams, Nicholas Latifi, acabou tendo um improvável papel determinante na final da Fórmula 1, com sua batida na curva 14 com seis voltas para o fim do GP de Abu Dhabi resultando em um safety car que decidiu o título para Max Verstappen. Mas o canadense disse que nunca teve a intenção de acabar influenciando na decisão.

Antes da batida, Lewis Hamilton tinha mais de 11 segundos de vantagem para o holandês, e estava a caminho do inédito octacampeonato, com o safety car tardio mudando o panorama. Verstappen pôde entrar nos boxes e colocar pneus macios, enquanto o britânico, que já estava na reta principal quando o acionamento foi confirmado, teve que seguir com os compostos duros e gastos.

O diretor de provas Michael Masi optou por reiniciar a corrida para a volta final, onde Verstappen passou Hamilton para vencer a prova e o campeonato.

Latifi explicou que estava batalhando com a Haas de Mick Schumacher durante a volta da batida, e que tinha pneus sujos após escapar da pista na curva nove.

"Estávamos sofrendo com aderência na sequência seguinte de curvas, especialmente onde bati. Foi uma curva complicada todo o final de semana, e com pneus sujos, acabei cometendo um erro".

"Não estava ciente da situação da corrida até então. Obviamente nunca foi minha intenção de influenciar isso, mas cometi um erro e arruinei minha própria corrida".

Mick Schumacher, Haas VF-21, battles with Nicholas Latifi, Williams FW43B Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Desde então, foram feitas comparações entre Latifi e Timo Glock, que teve um papel decisivo no resultado do campeonato de 2008, quando sua decisão de ficar na pista com pneus slick com a chuva caindo em Interlagos levou a ele ser ultrapassado por Hamilton na volta final, batendo Felipe Massa, que havia vencido a corrida.

"Nunca foi minha decisão e posso apenas pedir desculpas por influenciar e criar uma oportunidade. Mas, novamente, eu cometi um erro".

A decisão de relargar com apenas uma volta foi um ponto de controvérsia após a corrida, com a Mercedes protocolando dois protestos com os comissários.

A Mercedes alegou que Masi não havia seguido o regulamento desportivo no procedimento de relargada, e pediu que o resultado final fosse dado na penúltima volta, o que coroaria Hamilton campeão.

Mas os comissários rejeitaram o protesto, com Masi argumentando que as equipes concordaram há muito tempo que é melhor terminar corridas com bandeira verde em vez do safety car. A Mercedes protocolou sua intenção de recurso e tem até quinta para confirmar. Se levar isso adiante, o caso irá para o Tribunal Internacional de Recursos da FIA, em Paris.

