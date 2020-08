A Red Bull segue com as vagas de suas equipes em aberto para a temporada 2021 da Fórmula 1, tendo apenas Max Verstappen garantido na equipe principal. Mas segundo o consultor da marca austríaca, Helmut Marko, a Red Bull vai continuar apostando em sua filosofia de desenvolver futuras estrelas em vez de grandes contratações, se referindo a Fernando Alonso e Sebastian Vettel.

Em entrevista ao site Motorsport-Total.com, Marko voltou a falar sobre a questão das duplas da Red Bull para 2021, reafirmando que a contratação de Sebastian Vettel está fora de cogitação, já que não seguiria a filosofia da marca.

Marko destacou a importância de construir uma geração de novos bons pilotos, em vez de ter que contar com contratações de fora da Academia, exemplificando com o bicampeão Alonso, que foi rejeitado quando teve a oportunidade de contratar o espanhol.

"Até agora, seguimos nossa filosofia. Por exemplo, optamos por não contratar Alonso quando poderíamos", disse. "Sempre contamos com nossos jovens pilotos, seguindo um caminho próprio".

"Vettel, Verstappen e Ricciardo já venceram GPs, então é um caminho para o sucesso. Acredito que temos um talento realmente excepcional".

Mesmo com Vettel sendo produto da Academia da Red Bull, Marko explicou porque não é possível dar ao tetracampeão a chance de voltar à casa onde conquistou seus maiores triunfos na F1.

"Não podemos seguir o caminho com Vettel. Tivemos muitos momentos de sucesso com ele, mas agora estamos bem posicionados e temos pilotos. Não podemos jogar tudo fora só porque Vettel não tem mais contrato"

TELEMETRIA: Ferrari descobre problema de Leclerc e Renault ‘tira o pé’ contra Racing Point

PODCAST Motorsport.com debate qual seria o calendário ideal da Fórmula 1; ouça

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: