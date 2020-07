Massa aposta na Racing Point como segunda força no grid da F1

A Racing Point se destacou nos testes de pré-temporada da F1 em Barcelona, em fevereiro, com seu carro atual ganhando o apelido de ‘Mercedes Rosa’. O time de Lawrence Stroll, pai de Lance Stroll, é apontado por muitos especialistas como candidato ao ‘melhor do resto’, equipe que pode se colocar atrás apenas de Mercedes, Ferrari e Red Bull.

Mas, para Felipe Massa, as expectativas vão além. Em entrevista ao canal iCarros, o piloto brasileiro apontou, além da Red Bull, a equipe que se transformará em Aston Martin em 2021 como segunda força.

“Eu enxergo a Racing Point como uma segunda força, olhando que eles têm um carro que só mudou a cor, de prata para rosa.”

“Vale lembrar que é um regulamento que não mudou de um ano para o outro. Uma equipe geralmente melhora durante um campeonato, geralmente um segundo e meio, algo assim, no desenvolvimento do carro, na parte mecânica, na aerodinâmica. Se você olhar que a Mercedes talvez era dois segundos mais rápida que as equipes do meio, e você começar com um carro assim e que você ainda vai desenvolvê-lo, pelo menos na primeira metade do campeonato você será muito competitivo.”

“E é claro que esse carro da Racing point é o da Mercedes do ano passado, é só você observar as fotos, não precisa nem ter uma experiência técnica tão grande para você saber.”

