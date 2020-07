Hamilton revela capacete de 2020 alusivo à luta racial

Lewis Hamilton revelou o novo desenho de seu capacete, mudando para uma cor de base preta e apoiando o movimento Black Lives Matter.

O inglês tem se manifestado sobre o ativismo em andamento no mundo contra a injustiça racial, pedindo aos envolvidos no automobilismo que ajudem a aumentar a diversidade na indústria.

O novo design mantém as listras roxas e inclui várias mensagens, incluindo o logotipo e as mensagens do Black Lives Matter.

O slogan tradicional de Hamilton " Ainda assim eu me levanto" na parte traseira do capacete também foi alterado para " Ainda nos levantamos."

"Todo o motivo pelo qual meu capacete mudou de cor, o traje mudou e também o carro, é sobretudo pela igualdade e continuo realmente solidificando essa mensagem", explicou Hamilton.

“Atualmente, temos o microfone e as pessoas estão começando a ouvir. Temos a oportunidade de realmente transmitir essa mensagem e realmente responsabilizar as pessoas.”

“As marcas e as equipes da Fórmula 1, todo mundo aqui precisa ser responsabilizado e aberto a se educar, aberto a entender por que o movimento está acontecendo e por que em todo o mundo precisamos continuar pressionando pela igualdade.”

"Porque não é bom o suficiente. Mesmo que alguém lhe diga que estamos fazendo alguma coisa ou que estamos tentando, eles precisam se esforçar mais, porque ainda é um grande problema que o mundo está lutando, 60 anos depois que Martin Luther King estava lutando por isso.”

"É disso que se trata. Mantive o roxo do que planejava começar nesta temporada, é a minha cor favorita e, sim, espero que você possa ver quando estiver no carro.”

Hamilton fará sua primeira aparição com o novo capacete nos treinos de abertura do GP da Áustria nesta sexta-feira.

Bottas também mudou seu design de capacete antes do início da temporada, adicionando a mensagem ‘Mais forte juntos' na parte de trás e um desenho de mãos se unindo.

