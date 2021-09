O Brasil não está no grid da Fórmula 1 com um piloto em tempo integral desde 2017, quando Felipe Massa saiu de sua aposentadoria da categoria para atender um pedido da Williams, que havia acabado de perder Valtteri Bottas para a Mercedes.

Desde então, Pietro Fittipaldi representou o País em duas corridas em 2020, ao substituir Romain Grosjean que se recuperava de forte acidente no GP do Bahrein.

Mas, de outra maneira, Massa estará na categoria. A partir do GP da Itália no fim de semana, ele ocupará o cargo de Embaixador da Fórmula 1, após convite feito pelo CEO da Liberty Media, Stefano Domenicali, que também é amigo pessoal do piloto da Stock Car.

Durante quatro ou cinco GPs de 2021, Massa estará presente, participando de uma agenda de eventos e ativações da categoria e seus parceiros.

“Antes da corrida de Mônaco, eu me encontrei com o (Stefano) Domenicali e ele me fez o convite para eu ser embaixador da Fórmula 1 em algumas corridas do Mundial”, disse Massa com exclusividade ao Motorsport.com. “Eu aceitei e, a partir do GP da Itália, devo ir a umas quatro corridas esse ano.”

“Estou muito feliz com esse convite, é um orgulho ter minha história reconhecida, todos esses anos que corri na Fórmula 1, e poder agora representar a categoria nos eventos com os clientes e os fãs. É um prazer, algo muito gratificante.”

