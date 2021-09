F1: Alfa Romeo tem cinco candidatos à segunda vaga; saiba quais

Valtteri Bottas foi confirmado como piloto da Alfa Romeo a partir de 2022, em anúncio feito nesta segunda-feira (6). Agora, resta apenas a confirmação do segundo assento para a equipe suíça definir sua dupla da próxima temporada. De acordo com a publicação alemã Auto, Motor und Sport, há cinco candidatos na mesa: Alexander Albon, Antonio Giovinazzi, Nico Hulkenberg, Nyck de Vries e Théo Pourchaire.

O nome mais forte é o do holandês campeão da Fórmula E em 2020-21, por ter estado várias vezes com o chefe da escuderia Frédéric Vasseur no GP da Holanda do último domingo (6). O tailandês ex-Red Bull está mais inclinado à Williams e a Ferrari faz força nos bastidores pela continuidade do italiano. Enquanto o alemão, que saiu da Fórmula 1 em 2019 e fez corridas esporádicas em 2020, e o francês sensação da Fórmula 2 correm por fora.

Giovinazzi fez uma boa qualificação em Zandvoort para a corrida do último domingo (5) e reacendeu suas chances de seguir na Alfa Romeo, pela melhora e a ligação com a escuderia de Maranello, da qual já realizou testes em simulador e foi piloto reserva. Segundo informações do AMuS, a preferência dos líderes da equipe é Albon, que está em indefinidas negociações com a Williams e não confirmou sua ida pelo time usar motores Mercedes e ele ser piloto Red Bull.

De Vries, campeão da F2 em 2019 e apoiado por Toto Wolff após seu título na F-E, esteve no GP da Holanda e foi visto em diversos momentos com Vasseur. Como a Alfa já declarou não estar mais "presa" à academia da Ferrari, abre espaço para nomes de fora dela, caso de Nyck.

O chefe de Hinwil também tem grande apreço por Pourchaire, que vem em ascensão meteórica nas categorias de base e já fez testes com a equipe, mas sua pouca idade (18) é um empecilho e ele deve ser preparado para 2023.

Hulkenberg foi cogitado rapidamente, mas parece ser o menos provável dentre os cinco postulantes. Apesar da vasta experiência, o atual desempenho em pista da escuderia suíça, que briga pela oitava colocação no mundial de construtores, pode não atrair o alemão e a vaga deve ficar com algum dos mais jovens.

F1 2021: Verstappen vence QUEDA DE BRAÇO com Hamilton em BRIGA ESTRATÉGICA na Holanda; veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: GP da Bélgica foi o maior fiasco da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: