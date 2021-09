Outra importante peça do mercado de pilotos sacramentou seu destino para 2022: George Russell será piloto da Mercedes na Fórmula 1. Como já era esperado, a equipe alemã confirmou a promoção do britânico, que terá ao seu lado o heptacampeão Lewis Hamilton. Segundo a Mercedes, a contratação de Russell inclui um "acordo de longo prazo".

Na segunda (06), a Alfa Romeo confirmou a contratação de Valtteri Bottas em um acordo plurianual, deixando o caminho livre para o anúncio de Russell, que era amplamente visto como favorito à vaga na Mercedes.

Após sua estreia na F1 em 2019, Russell vem se consolidando como um dos maiores talentos da nova geração, ao lado de nomes como Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris, mesmo com suas performances limitadas pelos problemas vividos pela Williams nos últimos anos.

Mesmo assim, a venda da equipe britânica para a Dorilton Capital ajudou a retirar a Williams do fundo do poço, entregando a Russell um carro mais consistente. Por isso, ao longo deste ano, o piloto se mostrou consistente nas classificações, indo frequentemente ao Q2 e no Q3, brilhando especialmente na chuva em Spa-Francorchamps, conquistando um surpreendente segundo lugar no grid de largada e seu primeiro pódio na F1 devido à não-realização da prova.

No ano passado, Russell já havia tido o primeiro gosto do que seria ocupar uma vaga na Mercedes, substituindo Lewis Hamilton no GP de Sakhir, quando o heptacampeão testou positivo para Covid-19. Desde o início, entregou uma forte performance, largando da segunda posição e liderando boa parte da prova, tendo seu resultado comprometido por problemas da equipe nos boxes e um furo no pneu.

"Estaria mentindo se dissesse que não estou tremendo de emoção. É uma grande oportunidade, e uma que quero agarrar com ambas as mãos".

Toto Wolff diz estar confiante que Russell caberia perfeitamente na Mercedes, ajudando a levar a equipe adiante na nova era da F1.

"Ele foi campeão em todas as categorias que disputou, e nas últimas três temporadas com a Williams nos deu uma prévia do que lhe aguarda na F1 no futuro. Agora, nosso desafio junto é ajudá-lo a seguir aprendendo dentro de nosso ambiente e, ao lado de Lewis, o maior piloto da história da F1".

"Estou confiante que, com o crescimento do relacionamento entre eles, os dois formarão uma forte dupla, entregando para a Mercedes dentro e fora da pista nos anos a seguir".

"Tira um peso dos nossos ombros poder confirmar nossos planos para 2022. Agora, nosso foco retorna às nove corridas finais da temporada, dando nosso melhor no desafio pelo título deste ano".

Apesar de ter defendido a permanência de Bottas na Mercedes, classificando o finlandês como o "melhor companheiro de equipe que já teve", Hamilton vem fazendo acenos positivos a Russell nas últimas semanas, afirmando que o compatriota é uma peça importante do futuro da F1 e que seria legal trabalhar ao seu lado.

Com a confirmação de Russell na Mercedes, ainda restam algumas vagas oficialmente em aberto, incluindo algumas obviedades como uma na Aston Martin para Lance Stroll e a dupla da AlphaTauri, que deve ser fechada em Pierre Gasly e Yuki Tsunoda.

Mas três seguem movimentando os bastidores do mercado de pilotos: a identidade do companheiro de Bottas na Alfa Romeo e a dupla da Williams.

Jost Capito, CEO da Williams, deu indicações claras da renovação de Nicholas Latifi, deixando uma disputa aberta entre Nyck de Vries e Alex Albon pelas vagas restantes nas duas equipes.

Segundo Christian Horner, chefe da Red Bull, o futuro do tailandês deve ser sacramentado ainda nesta semana. Mas Toto Wolff, da Mercedes, levantou ressalvas sobre Albon na Williams, afirmando que só aceitaria ter um piloto Red Bull em um carro com seu motor se a marca austríaca o liberasse de seu contrato.

