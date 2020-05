Massa teria saído da F1 no meio da temporada 2018 se permanecesse na Williams: "não aguentaria"

Felipe Massa se retirou da F1 no final da temporada 2017, após ter ensaiado a aposentadoria da maior categoria do automobilismo mundial no ano anterior. Ele chegou a anunciar sua saída ao final da temporada 2016, mas com a aposentadoria de Nico Rosberg e a ida de seu antigo companheiro de equipe, Valtteri Bottas, para ser companheiro de Lewis Hamilton, o brasileiro atendeu ao pedido do time para mais uma temporada.

Mas, a Williams sofreu uma grande queda, que permanece até hoje, saindo do quinto lugar no mundial de construtores no último campeonato de Massa, para a última colocação em 2018.

Em Live com a repórter da Rede Globo, Mariana Becker, Massa admite que não aguentaria ter correr com o pior carro da história da equipe.

“Eu tive o meu momento na F1”, disse Massa. “Corri 15 anos e foram 16 fazendo parte daquilo tudo, encerrei na hora certa, até porque no ano seguinte, a Williams teve seu pior ano da história naquele momento e, infelizmente continua tendo.”

“Eu não iria aguentar ter continuado com o carro que a Williams tinha no ano seguinte, sem dúvida, talvez depois de três ou quatro corridas eu iria agradecer e sair.”

“Eu não iria aguentar, não passaria o ano inteiro assim e daria a oportunidade para algum jovem piloto.”

Agora na Fórmula E, Massa diz que sente saudades da F1, mas que não se sente frustrado por não fazer mais parte do circo.

“Parei na hora certa, fiz quase 300 corridas na F1. Tive uma experiência incrível, momentos maravilhosos, foi muito mais do que eu imaginava, consegui realizar sonhos que eu nunca havia imaginado.”

“Tenho saudades, assisto todas as corridas, mas o meu momento já deu. Nunca tive a frustração por não estar lá, desde o momento que encerrei.”

Relembre a carreira de Felipe Massa

Galeria Lista Um detalhe sobre o início de carreira de Felipe Massa é que seu primeiro contato com o esporte a motor foi com o motocross, como ele próprio relatou no filme Heroes. Ao vê-lo começar a saltar cada vez mais alto e se machucar, seu pai, Titônio, decidiu apresentar o kart ao futuro orgulho da família. 1 / 24 Foto de: Malcolm Griffiths Massa começou a correr de kart em 1989 e competiu no Brasil até 1999, quando foi campeão nacional de Fórmula Chevrolet. O passo seguinte, naturalmente, foi a Europa. 2 / 24 Foto de: Ferrari Ele se destacou ao chegar no Velho Continente, com títulos na Fórmula Renault (2000) e F3000 Europeia (2001). Isso, obviamente, o colocou nos radares da F1. 3 / 24 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Em setembro de 2001, Massa fez seu primeiro teste na F1, em Mugello, e causou boa impressão. Já debaixo das asas da Ferrari, o jovem piloto conseguiu garantir uma vaga de titular na Sauber no ano seguinte. 4 / 24 Foto de: LAT Images Massa teve alguns desempenhos de destaque e fechou o campeonato em 13º, com quatro pontos. Porém, a inconstância cobrou seu preço, e o brasileiro perdeu sua vaga. 5 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Massa, então, passou o ano de 2003 testando o carro da Ferrari e trabalhando de perto com Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Mesmo sem competir, foi uma temporada de aprendizado para o ainda jovem piloto. 6 / 24 Foto de: Shell Motorsport Mais maduro, Massa voltou ao grid pela Sauber em 2004. Apesar de ter sido derrotado por Giancarlo Fisichella, o brasileiro cresceu com o passar da temporada, especialmente com as segundas filas obtidas na China e no Brasil. 7 / 24 Foto de: Sauber Petronas Massa foi mais sólido em 2005: derrotou Jacques Villeneuve no duelo interno e bateu na trave do pódio com um quarto lugar no Canadá. Com a saída de Barrichello da Ferrari, abriu-se a vaga desejada para se juntar à escuderia italiana no ano seguinte. 8 / 24 Foto de: Mark Capilitan Massa competiu ao lado de Schumacher e deixou boa impressão em 2006: esteve com consistência no pódio e fechou o ano em terceiro, atrás apenas do alemão e de Fernando Alonso, que disputaram o título. Os destaques ficaram nos GPs da Turquia e do Brasil, suas primeiras vitórias. 9 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Sem Schumacher 2007, Massa ganhou espaço e se colocou no páreo da disputa pelo título no começo do ano. Porém, Kimi Raikkonen cresceu com o passar do ano, o que deu ao finlandês seu primeiro título na F1. 10 / 24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Em 2008, Massa fez sua campanha mais forte, com seis vitórias e ocupando a posição de real protagonista. Mas, como todos sabem, o título escapou das mãos por pouco: ele ficou apenas 1 ponto atrás de Lewis Hamilton, o campeão. 11 / 24 Foto de: LAT Images A Ferrari não veio tão forte em 2009, mas Massa ainda continuava com boas atuações. Contudo, sua campanha foi interrompida com o acidente da Hungria, que o deixou de fora da segunda metade da temporada. 12 / 24 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Quando voltou à ativa em 2010, Massa encontrou uma situação diferente na Ferrari, desta vez com Alonso como parceiro. O brasileiro teve dificuldades dentro e fora da pista, e seu ano ficou marcado pelos fatídicos acontecimentos do GP da Alemanha, quando cedeu a liderança para o espanhol. 13 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 2011, mais uma vez a Ferrari não se acertou, e Massa teve dificuldades a mais do seu lado da garagem. O piloto foi bastante apagado ao longo da temporada e teve sua primeira campanha na Ferrari sem sequer obter um pódio. 14 / 24 Foto de: XPB Images No geral, 2012 foi um pesadelo para Massa. Enquanto Alonso disputou o título, o brasileiro tinha dificuldades para pontuar no início da campanha. Porém, ele ganhou terreno com o passar do campeonato e fechou o ano com dois pódios, no Japão e no Brasil. 15 / 24 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Mais um pódio foi para sua conta em 2013, mas sua relação com a Ferrari chegou ao ponto de ruptura. Com um discreto oitavo lugar na tabela, o brasileiro deixou a equipe italiana. 16 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Massa encontrou espaço na Williams a partir de 2014, que havia tido temporada ruim no ano anterior. Mas, surpreendentemente, a equipe deu a volta por cima, o que possibilitou a Massa uma pole position e três pódios. 17 / 24 Foto de: Williams F1 Massa anotou mais dois pódios em 2015 e se destacou no GP da Grã-Bretanha, quando liderou a primeira fase da prova. Acabou o campeonato em sexto, logo atrás do parceiro, Valtteri Bottas. 18 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Massa fez campanha inconstante em 2016 e se viu ameaçado com a chegada do ‘endinheirado’ Lance Stroll. Assim, anunciou que se aposentaria da categoria ao fim daquele ano. 19 / 24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Porém, a aposentadoria de Nico Rosberg abriu espaço para a ida de Bottas à Mercedes, o que proporcionou que Massa voltasse à Williams em 2017. O brasileiro prevaleceu no duelo contra o jovem canadense, mas, desta vez, sua despedida foi confirmada. 20 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Massa fechou seu período na F1, com 269 corridas, 11 vitórias, 41 pódios e 16 poles, sendo o último representante do país na maior categoria do automobilismo mundial. 21 / 24 Foto de: XPB Images Em 2018, Massa anunciou que correria na categoria totalmente elétrica, a Fórmula E. Na primeira temporada, seu melhor resultado foi em Mônaco, na terceira posição. Ainda em fase de aprendizado, o brasileiro foi o 15º colocado no campeonato. 22 / 24 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Na atual temporada, interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus, Massa é apenas o 19º colocado, após cinco provas. 23 / 24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fora das pistas, Massa ocupa o cargo de presidente da Comissão Mundial de Kart da FIA, ajudando a trazer o Mundial de Kart ao Brasil, mais precisamente a Birigui. Inicialmente o campeonato seria realizado em outubro deste ano, mas como consequência do coronavírus, terá que ser realizado em 2021. 24 / 24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

