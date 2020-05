Schumacher ou Prost? No ‘mano a mano' dos números, veja quem foi melhor

Ambos correram quando suas equipes tinham o melhor carro. Schumacher na Ferrari, enquanto Prost na McLaren e Williams. Schumacher venceu 91 GPs contra os 51 de Prost, mas a diferença na porcentagem (vitória / GP) não é tão grande. Schumi venceu quase 30% de suas corridas, enquanto Prost 26%, uma diferença muito menor do que as estatísticas iniciais sugerem.

Schumacher terminou 155 vezes no pódio na F1, 49 a mais que Prost. Mas a taxa de pódios/GP é melhor para o francês que terminou 53% de suas provas entre os três primeiros. Schumacher terminou 50,7% de suas corridas no pódio. Durante a temporada de 1993, eles ficaram oito vezes juntos!

Poles: Schumacher 68 – Prost 33

Fato semelhante é o número de poles de ambos os pilotos, com Schumacher tendo mais que o dobro do número que Prost conquistou. A taxa de poles/GP não faz diferença aqui, com 22% para Schumacher e Prost tendo apenas 17%. Em termos de largada na primeira fila, porém, é Prost quem vence. Ele começou 43% de seus GPs na pole ou em segundo lugar no grid. Voltas mais rápidas: Schumacher 77 – Prost 41 A próxima batalha estatística significativa entre esses dois campeões é a volta mais rápida. Isso é claramente favorável a Schumacher, que fez a volta mais rápida em um quarto de suas corridas de F1 (25,2%, para ser exato). A taxa de Prost é de 20,6%. Mais uma vez, a diferença não é tão grande quanto você poderia ter pensado.