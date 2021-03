A McLaren anunciou nesta segunda-feira (22) que Ugo Ugochukwu, de apenas 13 anos, tem um acordo de longo prazo com a equipe. O norte-americano é campeão europeu de kart na categoria OKJ, além de uma vasta coleção de títulos nacionais e internacionais.

A pouca idade do acordo lembra o que foi feito com Lewis Hamilton, tendo exatamente 13 anos quando firmou seu primeiro contrato com o time que lhe rendeu o seu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1, em 2008.

Depois de Hamilton, a McLaren continuou sua busca por jovens talentos em seu programa, conseguindo acordos parecido com pilotos como Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne e Lando Norris.

O chefe da equipe, Andreas Seidl, explicou como a McLaren continuará a identificar e contratar jovens talentos, como Ugochukwu.

“Esta contratação reflete nossa abordagem reorientada para identificar e apoiar novos talentos, passando de um programa formal de jovens pilotos para uma base mais personalizada”, disse ao site oficial da F1.

“Ugo é um jovem talento promissor com fortes perspectivas de desenvolvimento. Embora ele ainda esteja no início de sua carreira, está claro que ele tem os ingredientes para ter sucesso no esporte.”

O CEO da McLaren, Zak Brown, deu uma ideia de há quanto tempo a equipe tem observado o progresso de Ugochukwu em competições de kart.

“Temos observado o progresso de Ugo com interesse, então, quando a oportunidade de assinar um acordo com ele se tornou disponível, não hesitamos em prosseguir”, disse Brown. “Agora vamos nos concentrar em dar a Ugo o apoio certo quando ele precisar para ajudá-lo a realizar seu potencial.”

Ugochukwu, que começou sua carreira no kart no estado de Nova York em 2013, acrescentou: “Estou honrado por ser contratado por uma equipe tão icônica como a McLaren tão cedo na minha carreira. Ter o apoio da McLaren é fantástico e é o sonho de qualquer jovem piloto. Estou focado agora em me desenvolver, então ter a McLaren ao meu lado só pode me ajudar dentro e fora da pista.”

Ruben Carrapatoso, um dos três campeões mundiais de kart que o Brasil tem, e que faz diversos trabalhos acompanhando as promessas brasileiros no esporte, aprovou a escolha da equipe de Woking.

“Ele corre na Europa desde 2018. O conheci quando acompanhei o Rafa Câmara pela primeira vez na Europa, e ele já estava na frente entre os cinco primeiros, e sempre foi um bom piloto. Ele estava entrando na academia da Sauber. Sempre andou na frente e sempre colheu grandes resultados.

