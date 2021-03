A espera está chegando ao fim para o fã da Fórmula 1. No próximo fim de semana acontece o GP do Bahrein, a abertura do campeonato de 2021. Será a primeira de 23 provas que deverá reunir os principais pilotos do mundo, além de batalhas na parte da frente, do meio e na rabeira do pelotão.

Lewis Hamilton pode chegar ao oitavo título mundial, se isolando no recorde de títulos, mas, após o que foi visto nos testes de pré-temporada, o desafio não deve ser tão fácil, dada a melhora no carro da Red Bull e os problemas enfrentados pelo seu time no mesmo local da primeira prova.

No Brasil, a novidade fica por conta da Band como a anfitriã na televisão, após quase 40 anos de reinado da Rede Globo, marcando definitivamente uma nova era no esporte a motor no país.

Para quem se acostumou com a cobertura do Motorsport.com a notícia é que ela continua, com programas trazendo todas as informações e com convidados especiais.

Confira os horários dos eventos da F1 em Sakhir e da programação do Motorsport.com

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 8h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 9h Bandsports Treino Classificatório Sábado 12h Band e Bandsports Corrida Domingo 12h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

