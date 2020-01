Em sua primeira temporada com motores Renault, em 2018, a McLaren terminou em um discreto sexto lugar, após três anos turbulentos com a Honda. Mas, em 2019, se tornou uma das surpresas do ano, terminando em quarto lugar no mundial de construtores.

A campanha incluiu ainda terminar a frente da própria Renault, sua fornecedora, e com Carlos Sainz conquistando o primeiro pódio da McLaren desde 2014, quando foi promovido ao terceiro lugar no GP do Brasil.

No Autosport International de 2019, Brown disse que a McLaren esperava entregar um “bom” carro para a temporada, e, no evento deste ano, disse que o time está “muito feliz” com o projeto de 2020, mas sabe que não vai ser da noite para o dia que a equipe vai voltar a disputar com o pelotão da frente.

“Precisamos seguir em frente”, disse Brown. “Obviamente, tivemos uma grande evolução de 2018 para 2019”.

“Parte disso se deve ao fato de termos ido muito mal em 2018, então não era difícil evoluir em 2019. Por isso não vejo um desenvolvimento na mesma proporção para 2020”.

“O regulamento é muito, muito similar, então não acho que o grid vai estar muito diferente. Creio que veremos poucas surpresas em alguns momentos”.

“Com sorte a Williams vai conseguir melhorar um pouco. Não seria bom ver eles tendo um ano igual ao que tiveram. Esperamos que o carro seja um pouco melhor”.

“Para nós, ainda somos um time jovem. O James Key não tinha desenvolvido o carro do ano passado, diferente desse. Então vamos ver como que vai ficar. O Andreas Seidl também só se juntou no meio do ano”.

“O que precisamos é continuar evoluindo, melhorar o ritmo de corrida e ter um bom início de ano. O carro de 2021 já está no túnel de vento, e nós temos boas expectativas para o carro de 2020”.

“Nós precisamos também ser sensatos e compreender que esse salto para competir na frente não vai acontecer da noite para o dia”.

“Nós vamos ter finais de semana ótimos e outros ruins. Mas vamos torcer para que seja possível continuar evoluindo”.

A McLaren manteve a dupla formada por Sainz e Lando Norris para 2020, e Brown disse que o relacionamento entre os dois foi “a melhor parte” de 2019.

“Eles não se conheciam antes e quando os apresentei, foi como o Carlos disse em uma das entrevistas: o Lando era um pouco tímido, mas eles se dão muito bem quando estão juntos na pista”, disse Brown.

“Eu não estou nervoso, diferente de como sinto com a dupla da Haas, por exemplo: quando eles estão juntos na pista, deles mesmos ou de outros, eu fico nervoso. Eles têm respeito entre si, mas travam uma forte disputa nas corridas”.

“E eles (Sainz e Norris) foram ótimos no trabalho com os patrocinadores e eu acho que os fãs realmente gostam deles. É ótimo ver essa nova era da Fórmula 1, que expõe o que acontece na categoria de forma mais natural”.

