Kubica: Temporada 2019 da F1 valeu a pena por "encerrar capítulo"

Robert Kubica afirmou que seu retorno à Fórmula 1 em 2019 "encerrou um capítulo" e que "valeu a pena" apesar do ano complicado que teve com a Williams nesta temporada, já que a equipe britânica teve problemas técnicos e se viu andando no fundo do grid.

Kubica era um dos destaques da Fórmula 1 até 2011, quando sofreu um acidente em uma prova de rali em que teve um dos braços severamente ferido. No entanto, o polonês fez um inesperado retorno depois de oito anos afastado das pistas e embora tenha tido um desempenho inferior ao do companheiro de equipe, George Russell, conseguiu somar o único ponto da Williams no ano.

O vencedor do GP do Canadá de 2008 disse que embora a temporada não tenha sido o que ele e a Williams esperavam para seu retorno "quase impossível", foi "definitivamente uma conquista".

"Eu estava meio que dividido, e acho que voltando à Fórmula 1 eu encerrei um capítulo, o qual provavelmente tenha sido o mais importante da minha vida", disse o polonês quando questionado como avaliava a temporada".

"Olhando para o período em que passei com as circunstâncias do que aconteceu e qual a conseqüência do acidente em 2011, é claro, quando você volta à F1, reabre ou continua um capítulo, que provavelmente é difícil de se avaliar, porque o ano foi muito complicado".

"Você vive para conquistar e voltar à Fórmula 1 e quer fazer o melhor nas corridas, quer entregar, quer correr, e isso é algo que mais senti falta neste ano".

Perguntado se ele achava que seu retorno tinha valido a pena, Kubica disse: "Não vou dizer que valeu a pena ou não" antes de acrescentar: "Sou uma pessoa que está vivendo desafios, que está tentando alcançar os objetivos e tentando encontrar qual é o seu caminho".

"Eu queria tentar ver se conseguia pilotar e se podia voltar, apesar de estar ausente há muito tempo e ter limitações. [Mas] se tiver que responder se valeu a pena, Eu digo sim".

Após deixar a Williams no fim da temporada, Kubica afirmou ainda estar negociando seu futuro. O mais provável é que o polonês feche contrato com alguma equipe do DTM e possivelmente exerça papel de piloto de testes na F1.

