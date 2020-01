A paixão de Charles Leclerc pelo esporte a motor não se restringe à Fórmula 1. Ao Motorsport.com, o monegasco revelou que gostaria de tentar a sorte na motovelocidade: "Eu adoraria pilotar uma MotoGP, mas não tenho certeza se a Ferrari deixa".

"Eu preciso perguntar", brincou o piloto. "Amo motocicletas em geral, mas não tenho certeza se a Ferrari concorda que eu pilote uma MotoGP", disse Leclerc, que já trocou capacetes com o francês Fabio Quartararo, novato sensação da categoria em 2019.

Além do motociclismo, o piloto da Ferrari também revelou interesse nos ralis: "É algo que eu gostaria de experimentar um dia. É bem diferente do que eu estou acostumado a fazer em circuitos, então rali é algo emocionante que eu gostaria de tentar".

De todo modo, o foco de Leclerc está na categoria máxima do automobilismo. Com contrato renovado com o time de Maranello até 2024, o monegasco garante: "Para ser completamente honesto, sou obcecado pela Fórmula 1".

