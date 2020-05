McLaren confirma Ricciardo como piloto para temporada 2021

O sorriso mais famoso da F1 terá uma nova casa em 2021. Daniel Ricciardo foi confirmado pela McLaren como piloto para o próximo ano, entrando no lugar de Carlos Sainz, que deve partir para novo desafio na Ferrari.

Ricciardo chegou perto de se juntar à McLaren quando estava considerando suas opções para 2018. Ele decidiu ir para a Renault, enquanto Sainz deixou o fabricante francês e partiu para a McLaren.

Veja os comunicados oficiais de Renault e McLaren

"A Renault e Daniel Ricciardo não continuarão a colaboração após 2020.

Dentro do contexto sem precedentes da temporada 2020, as discussões realizadas com Daniel Ricciardo sobre a renovação de seu contrato após o término da temporada não foram bem-sucedidas".

"A McLaren anuncia que Daniel Ricciardo correrá para a equipe ao lado

Lando Norris no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021".

O CEO da McLaren, Zak Brown afirmou que “A contratação de Daniel é mais um passo adiante em nosso plano de longo prazo e trará uma nova e empolgante dimensão para a equipe, ao lado de Lando. Esta é uma boa notícia para nossa equipe, parceiros e, claro, nossos fãs".

Em mensagem publicada nas redes sociais, Ricciardo agradeceu a Renault pela confiança e garantiu que buscará encerrar a parceria da melhor forma possível.

"Estou muito grato pelo meu tempo com a Renault e a maneira como fui aceito na equipe", afirmou o australiano. "Mas ainda não terminamos e mal posso esperar para voltar ao grid neste ano. Meu próximo capítulo ainda não começou, então vamos terminar com força. Merci"

A saída de Ricciardo abre um assento na Renault, ao lado de Esteban Ocon, que tem um acordo que termina até o final de 2021.

Fernando Alonso é conhecido por ter indicado seu interesse em retornar à equipe de Enstone para uma terceira passagem.

Ferrari deve anunciar Sainz

Com a chegada de Ricciardo ao lado de Norris em 2021, Carlos Sainz fica oficialmente livre para assinar com a Ferrari, algo que deve ser confirmado em breve pela equipe italiana.

Brown não se esqueceu da contribuição de Sainz para a equipe de Woking e homenageou o espanhol no mesmo comunicado em que anunciou a chegada de Ricciardo.

“Quero prestar uma homenagem a Carlos pelo excelente trabalho que ele vem fazendo na McLaren ao nos ajudar em nosso plano de recuperação de desempenho. Ele é um verdadeiro piloto de equipe e desejamos-lhe felicidades para o seu futuro além da McLaren".

GALERIA: Relembre todos os carros e pilotos da história da McLaren na Fórmula 1

Galeria Lista 1966: McLaren-Ford M2B 1 / 63 Foto de: LAT Images Piloto: Bruce McLaren 1967: McLaren-BRM M4B 2 / 63 Foto de: LAT Images Piloto: Bruce McLaren 1967-1968: McLaren-BRM M5A 3 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme 1968-1970: McLaren-Ford M7A 4 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Dan Gurney, Denis Hulme 1969-1971: McLaren-Ford M7C 5 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme 1969: McLaren-Ford M9A 6 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Derek Bell 1970: McLaren-Alfa-Romeo M7D 7 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Dan Gurney, Andrea de Adamich 1970: McLaren-Ford M14D 8 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Peter Gethin, Dan Gurney, Andrea de Adamich 1970-1971: McLaren-Ford M14A 9 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Peter Gethin, Jackie Oliver 1972-1973: McLaren-Ford M19C 10 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Peter Revson, Brian Redman, Jody Scheckter 1973-1978: McLaren-Ford M23 11 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Emerson Fittipaldi, Mike Hailwood, David Hobbs, Jochen Mass, James Hunt, Gilles Villeneuve 1976-1979: McLaren-Ford M26 12 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: James Hunt, Patrick Tambay, Bruno Giacomelli 1979: McLaren-Ford M28 13 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Patrick Tambay, John Watson 1979-1981: McLaren-Ford M29F 14 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Andre de Cesaris 1980: McLaren M30 15 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Alain Prost 1981-1982: McLaren-Ford MP4/1 16 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Andrea de Cesaris 1982: McLaren-Ford MP4/1B 17 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Niki Lauda 1983: McLaren-Porsche MP4/1E 18 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Niki Lauda 1984: McLaren-Porsche MP4/2 19 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Niki Lauda, Alain Prost 1985: McLaren-Porsche MP4/2B 20 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Niki Lauda, Alain Prost 1986: McLaren-Porsche MP4/2C 21 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Alain Prost, Keke Rosberg 1987: McLaren-Porsche MP4/3 22 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Stefan Johansson 1988: McLaren-Honda MP4/4 23 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Ayrton Senna 1989: McLaren-Honda MP4/5 24 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Ayrton Senna 1990: McLaren-Honda MP4/5B 25 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1991: McLaren-Honda MP4/6 26 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1992: McLaren-Honda MP4/6B 27 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1992: McLaren MP4/7A 28 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1993: McLaren-Ford MP4/8 29 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Michael Andretti, Mika Häkkinen 1994: McLaren-Peugeot MP4/9 30 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Mika Häkkinen, Martin Brundle, Philippe Alliot 1995: McLaren-Mercedes MP4/10 31 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell 1995: McLaren-Mercedes MP4/10B 32 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen 1995: McLaren-Mercedes MP4/10C 33 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell 1996: McLaren-Mercedes MP4/11 34 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1996: McLaren-Mercedes MP4/11B 35 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1997: McLaren-Mercedes MP4/12 36 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1998: McLaren-Mercedes MP4/13 37 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1999: McLaren-Mercedes MP4/14 38 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2000: McLaren-Mercedes MP4/15 39 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2001: McLaren-Mercedes MP4-16 40 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17 41 / 63 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17D 42 / 63 Foto de: Michael Kim Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2004: McLaren-Mercedes MP4-19 43 / 63 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2005: McLaren-Mercedes MP4-20 44 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Alexander Wurz 2006: McLaren-Mercedes MP4-21 45 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa 2007: McLaren-Mercedes MP4-22 46 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Fernando Alonso 2008: McLaren-Mercedes MP4-23 47 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2009: McLaren-Mercedes MP4-24 48 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2010: McLaren-Mercedes MP4-25 49 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2011: McLaren-Mercedes MP4-26 50 / 63 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2012: McLaren-Mercedes MP4-27 51 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2013: McLaren-Mercedes MP4-28 52 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Sergio Perez 2014: McLaren-Mercedes MP4-29 53 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Kevin Magnussen 2015: McLaren-Honda MP4-30 54 / 63 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Fernando Alonso, Kevin Magnussen 2016: McLaren-Honda MP4-31 55 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Jenson Button, Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne 2017: McLaren-Honda MCL32 56 / 63 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne, Jenson Button 2018: McLaren-Renault MCL33 57 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne 2019: McLaren-Renault MCL34 58 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Carlos Sainz Jr, Lando Norris 2020: McLaren MCL35 59 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Carlos Sainz Jr. e Lando Norris 2020: McLaren MCL35 60 / 63 Foto de: McLaren 2020: McLaren MCL35 61 / 63 Foto de: McLaren Detalhes da frente do carro 2020: McLaren MCL35 62 / 63 Foto de: McLaren Detalhe da lateral 2020: McLaren MCL35 63 / 63 Foto de: McLaren Detalhe da traseira do carro

VÍDEO: Os maiores pilotos da McLaren na F1

Se efetivamente Daniel Ricciardo se juntar ao time inglês, ele tentará colocar seu nome na história da equipe que teve grandes lendas da F1. Relembre os cinco principais:

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?