Memória: o dia em que Montoya chocou a F1 e Schumacher no Brasil

As primeiras corridas da temporada 2001 da Fórmula 1 prenunciaram o que seria a era de domínio de Michael Schumacher e Ferrari. Depois de derrotar Mika Hakkinen, da McLaren, em 2000, o alemão passou a tomar conta do esporte por mais quatro temporadas.

Schumacher conquistou a pole em Interlagos, a terceira corrida da temporada, depois de vitórias na Austrália e Malásia. O principal rival, Hakkinen, ficou em terceiro, ficando entre as duas BMW Williams, do irmão de Michael, Ralf, e do novato Juan Pablo Montoya.

O colombiano Montoya havia sido recrutado pela Williams, vindo da equipe Chip Ganassi Racing, depois de conquistar o título da CART em 1999 e as 500 Milhas de Indianápolis no ano posterior, em 2000. Veja as principais vitórias da carreira do piloto abaixo:

Galeria Lista 1999 Long Beach - CART 1 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 1999 Nazareth - CART 2 / 31 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 1999 Rio de Janeiro - CART 3 / 31 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 1999 Cleveland - CART 4 / 31 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 1999 Mid-Ohio - CART 5 / 31 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 1999 Chicago - CART 6 / 31 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 1999 Vancouver - CART 7 / 31 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Chip Ganassi Racing. Reynard 99i, Honda V8T. 2000 Indy 500 - IndyCar 8 / 31 Foto de: IndyCar Series Chip Ganassi Racing. G-Force GF05, Oldsmobile V8. 2000 Milwaukee - CART 9 / 31 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Chip Ganassi Racing. Lola B2k/00, Toyota V8. 2000 Michigan 500 - CART 10 / 31 Foto de: Robert Kurtycz Chip Ganassi Racing. Lola B2k/00, Toyota V8. 2000 Gateway - CART 11 / 31 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Chip Ganassi Racing. Lola B2k/00, Toyota V8. 2001 Itália - F1 12 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams FW23, BMW 3.0 V10. Started: 2003 Mônaco - F1 13 / 31 Foto de: BMW AG Williams FW25, BMW 3.0 V10. 2003 Alemanha - F1 14 / 31 Foto de: BMW AG Williams FW25, BMW 3.0 V10. 2004 Brasil - F1 15 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams FW26, BMW 3.0 V10. 2005 Grã-Bretanha - F1 16 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. 2005 Itália - F1 17 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. 2005 Brasil - F1 18 / 31 Foto de: McLaren McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. 2007 Daytona 24 19 / 31 Foto de: Earl Ma Chip Ganassi. Riley Mk XI, Lexus 5.0 L V8. 2007 Mexico 200 - NASCAR Nationwide 20 / 31 Foto de: Getty Images Chip Ganassi Racing. Dodge, Dodge. 2007 Toyota/Save Mart 350 (Sonoma) - NASCAR Cup 21 / 31 Foto de: Todd Corzett Chip Ganassi Racing. Dodge, Dodge. 2008 Daytona 24 22 / 31 Foto de: Eric Gilbert Chip Ganassi. Riley Mk XI, Lexus 5.0 L V8. 2010 Watkins Glen - NASCAR Cup 23 / 31 Foto de: Adriano Manocchia Earnhardt Ganassi Racing. Chevrolet, Chevrolet. 2013 Daytona 24 24 / 31 Foto de: Eric Gilbert Chip Ganassi Racing. Riley Mk. XXVI, BMW 5.0L V8. 2014 Pocono - IndyCar 25 / 31 Foto de: Chris Jones Team Penske. Dallara DW12, Chevrolet. 2015 St Petersburg - IndyCar 26 / 31 Foto de: Jose Mario Dias Team Penske. Dallara DW12, Chevrolet. 2015 Indy 500 - IndyCar 27 / 31 Foto de: IndyCar Series Team Penske. Dallara DW12, Chevrolet. 2016 St. Petersburg - IndyCar 28 / 31 Foto de: Art Fleischmann Team Penske. Dallara DW12, Chevrolet. 2019 Mid-Ohio - IMSA 29 / 31 Foto de: Art Fleischmann Acura Team Penske. Acura ARX-05, Acura 3.5 V6T. 2019 Detroit - IMSA 30 / 31 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Acura Team Penske. Acura ARX-05, Acura 3.5 V6T. 2019 Laguna Seca - IMSA 31 / 31 Foto de: Art Fleischmann Acura Team Penske. Acura ARX-05, Acura 3.5 V6T.

Uma mudança da Indy para a F1 é raridade atualmente, mas naquela época o chefe da Williams, Frank Williams, tinha boa experiência nisso. Em 1996, trouxe Jacques Villeneuve após uma trajetória semelhante nos Estados Unidos, levando o canadense ao campeonato mundial de 1997.

Montoya, então com 25 anos, havia se mostrado promissor, apesar de abandonar as duas primeiras corridas em 2001, mas o mundo teve que esperar até a terceira etapa, no Brasil, para testemunhar o talento do colombiano.

Um novo desafiante

Montoya subiu do quarto para o segundo lugar logo no início, passando pelo companheiro de equipe Ralf, e Hakkinen, que ficou pelo grid. Após uma intervenção com carro de segurança para recuperar a McLaren, Montoya se viu logo atrás de Schumacher na relargada.

Por muito tempo, Montoya produziu um incrível controle do carro – freando extremamente tarde na linha interna suja, para abrir caminho contra o então tricampeão mundial. A multidão foi à loucura, um novo desafiante havia chegado.

Não foi apenas a superação em si que causou um choque ao sistema de Fórmula 1, mas, principalmente, a maneira como isso aconteceu. Montoya não mostrou medo ou reverência pelo campeão do mundo, mas obrigou Schumacher a pisar a grama na saída do S do Senna.

Em uma época em que muitos temiam que Schumacher fosse imparável, um novato havia mexido com tudo e trouxe um vislumbre de esperança.

Montoya acumulou vantagem de 30 segundos sobre Schumacher na metade da prova até encontrar a Arrows de Jos Verstappen. O holandês obedientemente deixou o líder passar, mas depois bateu na traseira da Williams na curva 4.

"Ele freou muito cedo e foi isso, eu não pude evitá-lo", disse Verstappen na época, antes de receber uma multa pelo incidente. "Sinto muito por ele, porque ele liderava a corrida."

Enquanto o incidente tirou a vitória de Montoya, uma chuva repentina significou que o drama estava longe de terminar em Interlagos. Em uma pista que estava secando, Schumacher recorreu a pneus intermediários novos, permitindo que Coulthard diminuísse a diferença.

Faltando 22 voltas, Coulthard assumiu o comando, ultrapassando Schumacher, enquanto o despretensioso Tarso Marques estava entre eles com sua Minardi.

Depois de mais uma falha de Schumacher, que parecia ter dificuldades em um cenário seco, Coulthard levou a vitória com 16 segundos de vantagem. Nick Heidfeld, da Sauber, conquistou um pódio em uma das corridas mais memoráveis ​​da história.

No entanto, foi a ousadia de Montoya em Schumacher que foi o assunto do paddock. Uma mistura de problemas de confiabilidade e erros de pilotos impediu o colombiano de vencer até a 15ª corrida na Itália. O fato de Montoya ter conseguido sua primeira de sete vitórias na frente dos tifosi reafirmou seu status como o novo desafiante de Schumacher.

Montoya nunca chegou lá, mas sua velocidade e temperamento deram ao ambiente da Fórmula 1 um choque muito necessário para o sistema. O GP do Brasil em 2001 foi a corrida que começou tudo.

