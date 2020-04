Aston confirma volta à F1 com investimento bilionário de Stroll

Apesar da crise gerada pela pandemia do coronavírus, a volta da equipe Aston Martin à Fórmula 1 em 2021 foi confirmada, como adiantado pelo Motorsport.com nesta terça-feira. No ano que vem, a marca assumirá as operações da Racing Point, ex-Force India.

O retorno da Aston ao campeonato com uma equipe própria foi possível graças ao canadense Lawrence Stroll. Dono da Racing Point e pai do piloto Lance Stroll, o empresário se tornou acionista da Aston Martin recentemente, aportando investimento de 1,6 bilhões de reais.

Com isso, o magnata da moda também será presidente-executivo da futura equipe, que seguirá sediada em Silverstone, na Inglaterra. A Aston voltará a ter um time na F1 após mais de seis décadas, já que a marca esteve na categoria somente em 1959 e 1960. Veja abaixo:

Galeria Lista Roy Salvadori, Aston Martin DBR5/250 1 / 20 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR5/250 2 / 20 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 3 / 20 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 4 / 20 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 5 / 20 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 6 / 20 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 7 / 20 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 8 / 20 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 9 / 20 Foto de: LAT Images Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250 10 / 20 Foto de: LAT Images Aston Martin DBR5/250 11 / 20 Foto de: LAT Images Carroll Shelby, Aston Martin DBR4/250 (atrás) 12 / 20 Foto de: LAT Images Maurice Trintignant, Aston Martin DBR5/250 13 / 20 Foto de: LAT Images Maurice Trintignant, Aston Martin DBR5/250 14 / 20 Foto de: LAT Images Carroll Shelby, Aston Martin DBR4/250 15 / 20 Foto de: LAT Images Carroll Shelby, Aston Martin DBR4/250 16 / 20 Foto de: LAT Images Carroll Shelby, Aston Martin DBR4/250 17 / 20 Foto de: LAT Images Carroll Shelby, Aston Martin DBR4/250 18 / 20 Foto de: LAT Images Carroll Shelby, Aston Martin DBR4/250 19 / 20 Foto de: LAT Images Aston Martin DBR4/250 20 / 20 Foto de: LAT Images

O retorno da fabricante foi adiante porque os acionistas aprovaram a criação de um fundo de investimento de 3 bilhões de reais. Destes, 1,6 bilhão vem do Consórcio Yew Tree, liderado por Stroll. Em comunicado, o empresário comentou a negociação.

"O processo de investir nesta ótima marca exigiu toda minha atenção e energia por muitos meses. Não dormi por algumas noites, mas por outro lado, é um dos negócios mais animadores que já estive envolvido", disse o pai de Lance.

"Carros são minha paixão, uma grande parte da minha vida, e a Aston Martin sempre teve um lugar especial no meu coração. Estar aqui hoje e anunciar que este acordo foi fechado é um grande privilégio e um dos momentos mais orgulhosos de minha carreira", seguiu Lawrence.

"Com tudo completado, posso focar em implementar a estratégia para fazer esta fantástica marca ter ainda mais sucesso”, declarou Stroll, que transformou a Force India em Racing Point em 2018, colocando seu filho na equipe.

“Uma marca com o pedigree e a história da Aston precisa estar competindo no mais alto nível. Acho que é a coisa mais emocionante que aconteceu na recentemente na F1 e é incrivelmente animador para todas as partes interessadas no esporte, especialmente os fãs”, afirmou.

“A Aston tem muito sucesso em várias classes de automobilismo ao longo de sua história, mas agora temos a oportunidade de criar uma equipe na F1. Os holofotes da F1 são inigualáveis e aproveitaremos o alcance para mostrar a marca em nossos principais mercados”, completou.

GALERIA: Relembre todos os carros da Force India / Racing Point na F1

Galeria Lista 2008: VJM01 1 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Adrian Sutil e Giancarlo Fisichella 2009: VJM02 2 / 13 Foto de: XPB Images Pilotos: Adrian Sutil, Giancarlo Fisichella e Vitantonio Liuzzi 2010: VJM03 3 / 13 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Pilotos: Adrian Sutil e Vitantonio Liuzzi 2011: VJM04 4 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Adrian Sutil e Paul di Resta 2012: VJM05 5 / 13 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Paul di Resta, Nico Hulkenberg 2013: VJM06 6 / 13 Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images Pilotos: Paul di Resta e Adrian Sutil 2014: VJM07 7 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2015: VJM08 / VJM08B 8 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2016: VJM09 9 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2017: VJM10 10 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Esteban Ocon 2018: VJM11 11 / 13 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Esteban Ocon / Force India entre os GPs da Austrália e Hungria e Racing Point Force India da Bélgica até o final do ano 2019: RP19 12 / 13 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Lance Stroll 2020: RP20 13 / 13 Foto de: Racing Point Pilotos: Lance Stroll e Sergio Pérez

PODCAST: Quem são os maiores comunicadores do automobilismo na TV brasileira?