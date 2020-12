Grosjean recebe alta do hospital após acidente no GP do Bahrein

A quarta-feira (02) começa com uma boa notícia. Três dias após o grave acidente sofrido no GP do Bahrein de Fórmula 1, o francês da Haas, Romain Grosjean, recebeu alta do hospital e seguirá seu tratamento em busca de uma volta às pistas para o GP de Abu Dhabi, sua corrida final na categoria.

A informação foi confirmada pela Haas através de um comunicado divulgado nas redes sociais, onde a equipe também agradeceu aos profissionais que cuidaram do francês nesse período.

"O piloto da equipe Haas, Romain Grosjean, recebeu alta do Hospital das Forças de Defesa do Bahrein às 10h30, horário local, desta quarta-feira. Grosjean passou três noites no hospital após o acidente no GP do Bahrein do último domingo".

"Grosjean continuará o tratamento das queimaduras sofridas na parte de trás de suas mãos de modo privado e seguirá no Bahrein por enquanto".

"Em nome de Romain Grosjean e de toda a equipe Haas, agradecemos a todos que estiveram envolvidos no tratamento dele no hospital".

Grosjean se envolveu em um forte acidente durante a primeira volta do GP do Bahrein no último domingo. Seu carro atravessou o guard-rail, partiu ao meio e pegou fogo. O piloto ficou no meio das chamas por quase meio minuto, mas conseguiu saiu dos destroços com apenas queimaduras na mão.

Em sua primeira entrevista após o acidente, dada ontem à imprensa francesa, Grosjean afirmou que "viu a morte chegando" nos instantes que antecederam a batida, mas que fez de tudo para sair do carro enquanto pensava em seus filhos.

O piloto ainda deixou claro que seu principal objetivo é voltar ao grid da F1 para o GP de Abu Dhabi, afirmando que quer que seu último capítulo na categoria não seja o acidente. No GP do Sakhir deste final de semana, ele será substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi.

