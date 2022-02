Meta Drivers: Quando presentes ‘reais' vêm do Metaverso

Carregar reprodutor de áudio

Web 3, NFT, Metaverso... fazem parte de um vocabulário que ouvimos cada vez mais ao nosso redor e que ocupa cada dia mais espaço na mídia. E enquanto o desenvolvimento de projetos únicos de ativos digitais que podem ser adquiridos em criptomoedas está explodindo em todos os lugares, às vezes é difícil entender o que os torna diferentes ou que utilidade eles têm.

O esporte de alto nível, em particular, tornou-se um playground atraente para detentores de projetos de token baseados em blockchain ou interessados ​​em jogos e experiências de realidade aumentada. As pontes e interações entre esses diferentes mundos são óbvias, tendo em mente que muitos (se não a maioria) investidores estão interessados ​​apenas em NFTs para participar de oportunidades de especulação financeira... esportistas ou colecionadores o prazer de poder apropriar-se de um item único, e utilizá-lo ou não dentro do leque de oportunidades oferecidas.

Inscreva-se na conta NFT Meta Drivers Discords para ganhar prêmios.

O projeto Meta Drivers, que está saindo do papel esta semana após um desenvolvimento cuidadoso, obviamente nos interessará por seu DNA voltado para o mundo do automobilismo, bem como pelo que oferece além da simples compra de obras de NFT, como ganhar presentes interessantes

Enquanto a F1 e as equipes mergulham neste mundo de braços abertos, Meta Drivers se apresenta como uma coleção inicial de 6666 NFTs representando pilotos de corrida em 3D. Todas únicas, essas peças não serão apenas colecionáveis, mas também permitirão que seus donos participem de jogos e eventos exclusivos no Metaverso (realidade virtual) a partir de junho. Será possível ganhar prêmios, o que será particularmente tentador para qualquer fã de automobilismo. Assim, volantes Fanatec ou kits completos de simulação Playseat, ingressos VIP para grandes eventos de esportes a motor no valor de quase € 2.000 cada e muitas outras surpresas estarão disponíveis animando a comunidade Meta Drivers.

Ganhe prêmios mesmo sem adquirir uma NFT

A Meta Drivers não oferece recompensas apenas aos colecionadores de seus produtos. O projeto tem muitas facetas, descritas na conta dedicada do Discord. Com uma simples assinatura, os usuários participam de uma série de competições gratuitas e sem compromisso que oferecem prêmios atraentes até 27 de fevereiro. É hora de aderir!

Do lado artístico, o projeto não para por aí: o objetivo dos desenvolvedores é criar e manter uma comunidade ativa e apaixonada pelo automobilismo, na qual tudo depende para dar vida ao ambiente imaginado no Metaverso e envolver a NFT proprietários a longo prazo "hodding" [mantendo] suas aquisições ao invés de especular excessivamente com eles, notadamente graças aos possíveis ganhos de prêmios e ações realizadas pelo projeto.

Ganhe prêmios com Meta Drivers!

Incorporações da vida real

Baseando-se no protocolo Ethereum, a Meta Drivers está assim se movendo para o lado real com sua ambição lúdica e a organização de eventos físicos. O projeto quer ter um alcance real e permitirá que seus usuários participem de uma arrecadação de US$ 100.000 para uma instituição de caridade dedicada à segurança rodoviária ou financie um jovem piloto para uma temporada profissional de kart.

A queda da coleção NFT Meta Drivers é iminente e pode ser seguida pela assinatura da conta Discord dedicada. Você encontrará visuais exclusivos, informações regulares sobre os produtos, seu uso, eventos físicos e virtuais, além de uma comunidade animada por entrevistas com personalidades do mundo do automobilismo.