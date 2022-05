Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na Flórida para a primeira edição do GP de Miami, uma etapa que era objetivo de longa data da Liberty Media, e que finalmente vai sair do papel após duas mudanças de local e diversos imbróglios políticos e judiciais.

No final das contas, os arredores do Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins, será a casa da F1 na cidade, em um circuito de rua mas que passou por grandes reformas e até mesmo construção de locais específicos para a pista.

Com isso, Miami passa a integrar uma seleta lista de pistas americanas que já receberam a F1, sendo a 11ª. Os Estados Unidos são o país com maior número de circuitos usados pela principal categoria do automobilismo mundial, e essa lista já tem data para crescer, quando o GP de Las Vegas se unir ao calendário em novembro do ano que vem.

O mítico circuito de Watkins Glen, no estado de Nova York, tem a distinção de ser o que mais recebeu a F1, sediando 20 edições do GP dos Estados Unidos, e sendo palco de vitórias de grandes nomes do esporte como Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Gilles Villeneuve e mais.

Em segundo, vem o Indianápolis Motor Speedway. Lembrado na F1 principalmente pelo fiasco do GP dos Estados Unidos de 2005, quando apenas seis carros disputaram a prova, a pista, uma das mais importantes do automobilismo mundial, recebeu a categoria 19 vezes, sendo dez delas pelas 500 Milhas de Indianápolis.

Atual sede do GP dos Estados Unidos, o Circuito das Américas em Austin receberá a F1 pela décima vez em 2022 e, junto com Miami e Las Vegas, é parte fundamental do projeto da Liberty Media de expansão da categoria em solo americano, um mercado que, por muitos anos, foi objeto de desejo do Mundial, mas sem muito sucesso, até agora.

Confira todos os circuitos americanos que recebem, já receberam ou vão receber a F1:

Watkins Glen 1 / 12 Circuito: 5.430km, horário GP dos Estados Unidos (1961-1980) Vencedores: Jim Clark e Graham Hill (3x), Jackie Stewart, Carlos Reutemann e James Hunt (2x), Innes Ireland, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi, François Cervert, Ronnie Peterson, Niki Lauda, Gilles Villeneuve e Alan Jones (1x) Foto de: LAT Images Indianapolis Motor Speedway 2 / 12 Circuito: 4.192km, horário 500 Milhas de Indianápolis (1950-1960) e GP dos Estados Unidos (2000-2007) Vencedores das 500 Milhas: Bill Vukovich (2x), Johnnie Parsons, Lee Wallard, Troy Ruttman, Bob Sweikert, Pat Flaherty, Sam Hanks, Jimmy Bryan, Rodger Ward e Jim Rathmann (1x) Vencedores do GP dos EUA: Michael Schumacher (5x), Rubens Barrichello, Mika Hakkinen e Lewis Hamilton (1x) Foto de: Steve Swope / Motorsport Images Circuito das Américas - Austin 3 / 12 Circuito: 5.513km, anti-horário GP dos Estados Unidos (2012-2019, 2021-Presente) Vencedores: Lewis Hamilton (5x), Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas e Max Verstappen (1x) Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Circuito de Rua de Long Beach 4 / 12 Circuito: 3.275km, horário GP do Oeste dos Estados Unidos (1976-1983) Vencedores: Clay Regazzoni, Mario Andretti, Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve, Nelson Piquet, Alan Jones, Niki Lauda e John Watson (1x) Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Circuito de Rua de Detroit 5 / 12 Circuito: 4.168km, anti-horário GP de Detroit (1982-1988) Vencedores: Ayrton Senna (3x), Keke Rosberg, Nelson Piquet, Michele Alboreto e John Watson (1x) Foto de: LAT Images Circuito de Rua de Phoenix 6 / 12 Circuito: 3.720km, anti-horário GP dos Estados Unidos (1989-1991) Vencedores: Ayrton Senna (2x) e Alain Prost (1x) Foto de: LAT Images Circuito Caesars Palace 7 / 12 Circuito: 3.650km, anti-horário GP do Caesars Palace / Las Vegas (1981-1982) Vencedores: Alan Jones e Michele Alboreto (1x) Foto de: Ercole Colombo Sebring Raceway 8 / 12 Circuito: 8.356km, horário GP dos Estados Unidos (1959) Vencedor: Bruce McLaren Foto de: LAT Images Riverside International Raceway 9 / 12 Circuito: 5.271, horário GP dos Estados Unidos (1960) Vencedor: Stirling Moss Foto de: LAT Images Dallas Fair Park 10 / 12 Circuito: 3.901km, anti-horário GP de Dallas (1984) Vencedor: Keke Rosberg Foto de: LAT Images Autódromo Internacional de Miami 11 / 12 Circuito: 5.142km, anti-horário GP de Miami (2022 - Futuro) Foto de: Charles Bradley Circuito de Rua de Las Vegas 12 / 12 Circuito: 6.120km, anti-horário GP de Las Vegas (2023 - Futuro) Foto de: Liberty Media

