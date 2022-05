Carregar reprodutor de áudio

Novos eventos espetaculares da Fórmula 1, como Miami, não devem ser vistos como uma ameaça a outras corridas icônicas como Mônaco, avaliou o CEO da McLaren, Zak Brown.

O GP de Miami, que acontece neste fim de semana, gerou um enorme interesse, com os chefes da F1 capitalizando o crescente número de seguidores do esporte nos Estados Unidos.

Mas com outros países querendo receber um GP, e Las Vegas já confirmada para 2023, além dos retornos previstos de Catar e China, há uma probabilidade crescente de que alguns dos eventos atuais perderão suas vagas.

O sucesso esperado de Miami e a quantidade de interesse dos patrocinadores no fim de semana já levaram alguns a sugerir que agora poderia ser um sucesso corporativo maior para a F1 do que o GP de Mônaco.

No entanto, Brown não acha que Miami ameace nenhum dos outros eventos clássicos da F1, pois sugere que GPs maiores e melhores simplesmente aumentam a qualidade geral do calendário.

“São todas corridas diferentes. As pessoas me perguntam o tempo todo, qual é o melhor GP? E é como, 'Eu não posso limitar a um.' Na verdade, existem alguns que são”, disse ele ao Motorsport.com.

“Acho que Miami vai elevar o nível de todos. Singapura é um evento inacreditável. Mônaco é um evento inacreditável. Silverstone é um evento inacreditável. Abu Dhabi é um evento inacreditável. A Austrália vendeu todos os ingressos este ano.

“As pessoas reconhecem o Super Bowl como o maior evento esportivo do mundo, mas Abu Dhabi teve um público maior.

“Talvez a final da Copa do Mundo ainda seja a maior no geral, mas é um dia a cada quatro anos – e temos 23 corridas, então são 23 Super Bowls.”

À medida que os chefes da F1 procuram conciliar a adição de novas corridas com um calendário já lotado, há uma probabilidade crescente de que alguns GPs possam alternar a longo prazo.

Uma sugestão recente, por exemplo, foi que a França poderia perder seu lugar permanente no cronograma e, em vez disso, alternar com o GP da Alemanha, como parte de um novo acordo.

Brown acha que esse cenário de corridas compartilhando seu lugar pode ser perfeito para a F1 daqui para frente.

“Acho que há demandas de lugares como África do Sul e não podemos fazer mais do que 23 GPs logisticamente”, disse ele.

“Quero dizer, em que ponto você vai, isso é demais? Todo mundo agora meio que sente que isso é o máximo. Então, se você fez 17, e depois teve cinco que alternavam todos os anos, você ainda tem um calendário de 23 corridas e mantemos nossa economia onde está, o que é importante.

“Não aumentamos a frequência, mas aumentamos os mercados. Há muitos esportes onde eles jogam a cada dois anos ou a cada quatro anos? Você não gostaria de ter um GP a cada quatro anos, mas acho que a cada dois anos funciona.”

“MINI-MÔNACO” e pista INCOMUM que “PERDOA ERROS”: a MIAMI que a F1 vai encontrar, por ANDRÉ DUEK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #176 – A ‘americanização’ da F1 vai contra o DNA da categoria?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: