Milton da Silva, pai de Ayrton Senna, morre aos 94 anos

Faleceu nesta quarta-feira (27) em São Paulo, de causas naturais, Milton Guirado Theodoro da Silva, pai de Ayrton Senna, aos 94 anos de idade. A notícia foi divulgada pelas redes sociais oficiais do tricampeão mundial de Fórmula 1.

'Miltão', como era chamado, sempre foi conhecido como um dos principais apoiadores da carreira do filho, desde o kart até a chegada à F1. Ele era casado com Neyde Joanna Senna, mãe do piloto e também tiveram juntos Viviane e Leonardo.

"Faleceu nesta quarta-feira o Sr. Milton Guirado Theodoro da Silva, pai de Ayrton Senna. Nossos sentimentos para todos os familiares e amigos. Obrigado, Miltão", disse o post.

