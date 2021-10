A compra da Sauber pela Andretti e sua entrada na Fórmula 1 está ameaçada e agora tem chances reais de não ser mais concretizada. Segundo informações dos veículos The Race e Auto Motor und Sport, um desencontro de informações sobre o valor total da aquisição seria o principal motivo.

A marca, que controla a Alfa Romeo, teria exigido cerca de US$ 50 milhões (cerca de R$ 278 milhões) anuais por cinco temporadas de forma antecipada, através de Finn Rausing, seu investidor e interlocutor nas conversas. A medida seria para garantir a operação junto ao teto orçamentário da categoria, já em vigor, e não estava na proposta original.

Os rumores iniciais eram de que o acerto entre as partes era apenas uma mera formalidade. Depois, de que havia recuado e que a chance era de "50%". Agora, com as informações discrepantes e o vazamento de algumas informações, as chances da Andretti entrar na F1 reduziram drasticamente.

Questionado sobre as negociações, o CEO da Sauber e chefe da Alfa Romeo, Frederic Vasseur respondeu que não tem conhecimento sobre o assunto: "Não tenho absolutamente nenhum comentário a fazer. Não é da minha conta."

"Não estou envolvido neste tipo de discussão e não temos absolutamente nada a falar, como fazíamos no passado. Estou focado em dirigir a equipe", acrescentou.

Caso confirmado, isso poderia mexer com a última vaga no grid ainda disponível, que é a segunda da Alfa Romeo. Colton Herta, atualmente na Indy, foi especulado como um possível nome caso o grupo americano assumisse o controle da Sauber, apesar do empecilho da superlicença. Sem o negócio, as atenções devem se voltar a Guanyu Zhou novamente, piloto mais cotado pelos seus resultados na Fórmula 2 e grande aporte financeiro.

