A Red Bull foi punida em U$7 milhões por ter ultrapassado o teto orçamentário da Fórmula 1 em 2021. O valor, que deverá ser pago em até 30 dias, constituí a segunda maior penalização em dinheiro da história da categoria, ficando atrás apenas da punição aplicada à McLaren por conta do 'Spygate'.

7. US F1 - 309 mil euros

Em sétimo lugar, temos a multa aplicada à equipe nomeada de "US F1Team" por ter se comprometido a entrar na categoria em 2010, mas por conta de problemas financeiros para finalizar o carro, acabou não cumprindo a promessa. A punição em dinheiro foi equivalente ao valor de inscrição na F1.

6. Racing Point - 400 mil euros

Quem não se lembra da 'Mercedes Rosa' criada pela Racing Point? A equipe foi multada em 2020 após um protesto da então Renault indicando que os dutos de freio do time rosa eram ilegais. A peça foi projetada pela Mercedes e não foram permitidos, uma vez que cada time precisava fazer os seus de forma individual. Além disso, a Racing Point perdeu 15 pontos no campeonato de construtores.

5. Aston Martin - 450 mil dólares

Esta multa é recente. A Aston Martin aparece na lista por conta do limite orçamentário de 2021. A equipe não estava nas conformidades do teto em questões processuais, por apresentaram custos incorretos em 12 pontos.

4. Ferrari - 1 milhão de dólares

A escuderia italiana foi multada por conta do GP da Áustria de 2002. A FIA multou a equipe e também Rubens Barrichello e Michael Schumacher, após o alemão ajudar o brasileiro a subir no degrau mais alto do pódio naquela corrida, mesmo tendo vencido a prova.

O brasileiro, por ordem de equipe, deixou Schumacher ultrapassar nos metros finais para vencer, mas no pódio, o alemão colocou Barrichello no primeiro lugar e o deixou erguer o troféu.

3. GP da Turquia 2006 - 5 milhões de dólares

Durante a entrega do troféu no GP da Turquia em 2006, Mehmet Ali Talat, líder político da parte turca do Chipre esteve presenta na entrega dos prêmios. Ele foi apresentado como presidente da República Turca de Chipre do Norte, país não reconhecido pela ONU, o que vai contra a neutralidade política da FIA. Por isso, os organizadores da corrida foram multados.

2. Red Bull - 7 milhões de dólares

Por ter ultrapassado o limite orçamentário de 2021 em quase 2%, a equipe comandada por Christian Horner foi punida financeiramente. A FIA entende que a Red Bull 'errou' em 13 aspectos do regulamento orçamentário excedendo cerca de 2 milhões de dólares no permitido. Além disso, o time de Milton Keynes também teve como penalização a redução de 10% do tempo de testes aerodinâmicos por 12 meses.

1. McLaren - 100 milhões de dólares

A maior multa financeira da história da Fórmula 1 foi direcionada à McLaren por conta do episódio batizado de 'spygate' em 2007. Foi descoberto que a equipe de Woking tinha obtido 780 páginas de documentos técnicos da Ferrari, vazados por um ex-funcionário da escuderia italiana, que deu vantagem ao time em relação à rival. Além disso, a equipe britânica foi excluída do campeonato mundial de construtores daquele ano.

